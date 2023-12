Приглашаем на финал Кубка творчества для детей «Время Первых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 декабря 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления пройдёт финальный этап Фестиваля «Кубок творчества для детей “Время Первых”».

В рамках всего Фестиваля приняло участи более 4000 человек и 145 творческих коллективов, из которых 25 выступят 2 декабря на сцене ГУУ.

Финальное мероприятие пройдет в формате Гала-концерта. Лучшие из лучших поборются за победу в номинациях: «Исполнительское искусство (хореография, театральное творчество, вокал)», «Юмор», «Интернет-контент». Также соревнование пройдёт по отдельной номинации «Лучшие болельщики».

Гостям и болельщикам необходимо зарегистрироваться через специальную форму: https://forms.yandex.com/u/6564a4d902848f957f36f0f9/

Место: Актовый зал ГУУ (адрес: Рязанский проспект, 99)

Дата: 2 декабря

Время: 16:30

Организатором Фестиваля является ГУУ совместно с Ассоциацией выпускников при поддержке Движения Первых. Партнёры Фестиваля Автономная некоммерческая организация общественная инициатива «Пойдём с нами», Автономная некоммерческая организация «Центр реализации программ Российского союза молодёжи», Международный проект творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI века».

