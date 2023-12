Политех укрепляет сотрудничество с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ноябре в Алматы прошла первая международная научная конференция «Новый путь декарбонизации экономики (KZGT-2023)», организованная совместно Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

КазНу им. аль-Фараби давний партнер Политеха . Как ведущие вузы своих стран, мы находим много точек взаимного интереса для развития взаимовыгодного сотрудничества. Недавно между нами было подписано соглашение об открытии российско-казахстанского центра инжиниринга , развивается партнерство по линии аспирантур и диссоветов. Состоявшаяся совместная конференция — пример серьезного научного взаимодействия по одной из наиболее востребованных сегодня тематик — декарбонизации экономики. Ученые наших университетов, вместе с коллегами из других стран, провели всесторонние обсуждения для поиска решений этой глобальной задачи. Я уверен, что состоявшаяся научная дискуссия будет продолжена в будущих совместных исследованиях , — отметил важность мероприятия проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Цель конференции — обсуждение актуальных экономических и технологических вопросов и проблем в сфере энергетического перехода.

В делегацию СПбПУ вошли специалисты лаборатории «Междисциплинарные исследования и образование по технологическим и экономическим проблемам энергетического перехода (CIRETEC-GT)», созданной в рамках реализации мегагранта «Технологические вызовы и социально-экономическая трансформация в условиях энергетических переходов». Заведующий лабораторией, доктор экономических наук Игорь Ильин, доктор физико-математических наук Аскар Акаев, доктор экономических наук Аскар Сарыгулов, доктор экономических наук Анастасия Лёвина, доктор технических наук Наталья Политаева, кандидат экономических наук Алиса Дубгорн, кандидат технических наук Константин Фролов.

Пленарное заседание конференции открыл Председатель правления — ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев. Он отметил важность и своевременность мероприятия как в контексте сотрудничества российской и казахстанской научных школ, так и в актуальности повестки декарбонизации экономики.

Профессор Акаев в своем докладе «Преодоление пределов роста или энергия ближайшего будущего» также подчеркнул исключительную роль конференции ввиду недавнего решения о создании в Казахстане регионального хаба по ЦУР ООН для стран Центральной Азии, а также запуска в Казахстане программы партнерства по справедливому энергопереходу для стран ЦАР.

На пленарном заседании выступили российские, казахстанские и зарубежные ученые, которые поделились результатами научных исследований, а также предложили для обсуждение ряд практических задач в сфере декарбонизации экономики.

Второй день конференции посвятили секционным заседаниям по различным тематикам, связанным с переходом к низкоуглеродной экономике: математические модели и сценарии энергетического перехода, технологии и материалы, угольная промышленность и производство электроэнергии на угле, информационные технологии и система моделей цифровой поддержки, перспективы развития ядерной и водородной энергетики в низкоуглеродных экономических системах, экологическая устойчивость, социальная ответственность общества и декарбонизация экономики.

Заведующий лабораторией CIRETEC-GT СПбПУ Игорь Ильин, выступивший модератором секции «Информационные технологии и система моделей цифровой поддержки для управления энергопереходом», отметил: Приятно видеть, что тематика энергетического перехода вызывает такой большой интерес у ученых и представителей бизнеса различных стран. Хотелось бы особенно подчеркнуть междисциплинарность как тематики в целом, так и проведенной конференции в частности. По докладам можно сделать вывод о том, что проблему энергетического перехода необходимо рассматривать в комплексе. Это масштабная, системная задача, находящаяся на повестке у руководства наших стран, должна быть обязательно поддержана научным сообществом. Прошедшее мероприятие позволило ученым и практикующим специалистам, занимающимися различными аспектами энергетического перехода, услышать друг друга, взглянуть на решаемые задачи с иного ракурса, а также начать новое эффективное сотрудничество. Огромная благодарность руководству КазНУ им. аль-Фараби за совместную работу в подготовке данной конференции, а также за особый теплый прием в Алматы .

