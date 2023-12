Политех представил перед Советом программы «Приоритет-2030» результаты 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 декабря в Москве команда Политеха защитила результаты, достигнутые в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Совет оценивал как проделанную работу за 2023 год, так и перспективность планов университета на 2024 год. В презентации достижений приняли участие ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректор по организационно-правовым вопросам Виталий Сергеев, и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская, проректор по научной работе Юрий Фомин, ведущий научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» Павел Новиков.

В своём выступлении Андрей Рудской рассказал, как грант программы «Приоритет-2030» помогает развивать университет и отвечать на современные вызовы.

Политех был основан 125 лет назад как ответ на внутренние экономические и внешнеполитические вызовы того времени. Сейчас новое время, которое предъявляет другие требования к Политеху: иные скорости и ресурсные возможности. Эти требования мы расцениваем как три приоритета: высокое качество образования, скорость внедрения разработок и человеческий капитал , — отметил Андрей Рудской.

Говоря о подготовке кадров, ректор отметил, что стране нужны системные инженеры, способные решать сложные задачи в области критических технологий. В связи с этим Политех меняет формат образовательных программ, который предполагает обязательное участие индустриальных партнеров в отборе студентов, проектировании и реализации плана обучения.

Также ректор обратил внимание на то, что университет увеличивает скорость внедрения разработок. Команды Политеха за прошедший год довели до внедрения 6 R&D продуктов и импортозамещающих технологий, в том числе с применением искусственного интеллекта, вышли на новый для вуза формат продукта — мелкую серию, научились предлагать рынку свои результаты интеллектуальной деятельности.

Разработанный морской беспилотник “Визир-М” при участии команды технолидера Алексея Майстро вышел в серийное производство на Кингисеппском машиностроительном заводе. Сейчас эта разработка решает стратегические задачи государства. А команде под руководством системного инженера Павла Новикова, используя аддитивные технологии, удалось в три раза сократить сроки внедрения завихрителей топливных форсунок для государственного проекта “Ладога-32” , — отметил Андрей Рудской.

Ректор доложил и о внедряемой НПР-центричной модели, в которую заложены новые принципы и ценности: адаптивность, командность, прозрачность и скорость.

Мы строим университет, где содействие новому и реализация идей, снятие барьеров, клиент-ориентированность и оптимизация нагрузки — это норма. А для понимания текущего состояния научно-педагогических работников мы внедрили индекс удовлетворённости средой и сервисами Политеха , — поделился ректор.

В завершении доклада Андрей Рудской отметил, что 2023 год стал знаковым для реализации программы «Приоритет-2030»:

Наш фокус — это люди. Команды знают, что делать, и задача университета — дать возможность реализовать свои лучшие решения там, где наши ученые являются экспертами. Благодаря этому подходу при помощи программы “Приоритет 2030” мы вырастили почти 30 команд, меняющих экономику нашей страны. Приоритет в Петербургском Политехе — это территория возможностей делать свою страну лучше каждый день .

Итоги отчетов будут подведены в середине декабря 2023 года.

