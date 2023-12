Политех на Санкт-Петербургском международном научно-образовательном салоне

Source: MIL-OSI Russian Language News

28–30 ноября в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошёл научно-образовательный салон — важнейшее событие, подчёркивающее значимость образовательной, исследовательской и инновационной деятельности учебных организаций Санкт-Петербурга.

Салон ежегодно проходит в рамках Недели науки и профессионального образования Северной столицы. В мероприятии участвовали более 80 учреждений высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования, научные и инновационные организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга. Важная часть салона — выставочная экспозиция учебных заведений, среди которых был и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Международный научно-образовательный салон — это возможность для абитуриентов познакомиться с большим количеством вузов одновременно. В нашем вузе более 75 направлений обучения, а это значит, что школьники смогут получить ту профессию, которая действительно будет им нравиться , — прокомментировал ответственный секретарь приёмной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик.

От сотрудников и студентов Политеха будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки, правилах приёма и специфике обучения, научных проектах, творчестве, досуге и спорте в университете. Больше всего школьники интересовались экспонатами — морским образовательным робототехническим комплексом «Бублик-Пи» и спутниковой платформой SatPi. Работники Политеха объясняли будущим абитуриентами, что вуз даёт не только знания, но и возможность реализовать идеи и, может быть, совершить научное открытие. А также студенты могут уже во время учёбы начать свою профессиональную карьеру. Для этого есть корпоративные программы обучения в сотрудничестве с предприятиями города и страны.

В выставке также принял участие научно-образовательный центр информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» СПбПУ, сотрудники которого представили корпоративные программы в области информационных технологий, бизнес-анализа и телекоммуникаций.

