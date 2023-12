Политехники в гостях у Штиглица

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках межвузовского взаимодействия 27 ноября политехники посетили выставку «Образ героя 2023» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Выставка раскрывает представление о герое в различных эпохах. Особое внимание было уделено образу современных героических деятелей, которые были запечатлены в портретах, написанных мастерами академии.

Экскурсию студентам Политеха провела президент студенческого совета академии и искусствовед Мария Цемпилова. Она рассказала об истории вуза и поделилась фактами о предметах искусства, которые встречаются буквально в каждой комнате и даже на потолке академии.

Особенность нашей академии в том, что студенты учатся на примере классических композиций, воспринимают европейские образы и адаптируют их в собственных произведениях , — говорит Мария.

Выставка «Образ героя» находится в Большом выставочном зале, который студенты академии называют «Молодёжкой» — сокращение от советского названия «Молодёжный зал». В коллекции представлены картины, скульптуры, фигуры и даже дизайнерская одежда, объединенные темой героизма в отечественной культуре. Многообразие форм исполнения создает ощущение путешествия во времени: от библейских сюжетов к советским защитникам родины и портретам современных воинов, а соединение эпох в одном пространстве формирует единый образ отечественного героя.

«Это выставка о герое как о понятии, явлении, символе и образе в литературе, искусстве, в гражданском и патриотическом понимании, — описывает выставку экскурсовод. — В этом месяце также пройдет научно-практическая конференция, призванная стимулировать обмен опытом, сотрудничество и укрепление междисциплинарных связей в профессиональном сообществе».

Центром экспозиции вместе с портретами героев современных войн стал проект памятника «Флотоводец Ушаков». Он создан Анатолием Демой, который в прошлом возглавлял кафедру монументально-декоративной скульптуры в академии.

Впечатления от академии невероятные! Это место, куда я давно хотела попасть. Радостно, что университет дает шанс бесплатно посетить настолько значимые и исторические места , — поделился эмоциями студент Гуманитарного института СПбПУ Фархад Альмурзаев.

