Педагогика текста: новые аспекты и форматы | Санкт-Петербургский государственный университет

Открывая конференцию, директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова обратила внимание на несколько важных аспектов проблемы авторства.

В первую очередь необходимо научиться и научить видеть за автором человека, а за авторством — не только вид деятельности, но и позицию в контексте культуры. Директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова

«Невнимательность к таким вопросам приводит к формальному рассмотрению отвлеченных текстов, за которыми не видно ни автора, ни оснований того, почему автор мыслит так или иначе. И вслед за этим формируется хроническая небрежность в отношении к чужому тексту» — отметила профессор.

В этом смысле важно помнить, что авторы есть не только в литературе, но и в физике, химии, математике — у открытий тоже есть авторы, которые заслуживают не меньшего внимания, чем поэты или писатели. В своем выступлении Елена Ивановна отметила, что педагогу также очень важно научиться определять тот момент, когда среди школьников появляется настоящий автор. Важно задумываться и том, что собой представляет методический текст, ведь знания, которые получает школьник, не приходят к нему в готовом виде. Они формируются им самим в переживании и осмыслении текста педагога, текста, который, в свою очередь, впитывает в себя все аспекты педагогической деятельности.

Как прорабатывается проблема восприятия текста в АО «УК “Просвещение”», рассказала вице-президент компании по издательской деятельности Виктория Копылова. Она отметила, что решение этого вопроса не может быть основано на принуждении — только научившись слушать школьников, поняв их способы самопрезентации, можно приучить ребят читать и подготовить учебники, отвечающие современным условиям.

Учитель русского языка Римма Раппопорт поделилась результатами наблюдения за формированием культуры авторства у подростков, выделив три основных уровня. Она отметила, что на начальном уровне необходимо заметить и поддержать проблески одаренности, а также чтобы школьник избавился от заимствований. «На продвинутом уровне тогда возможно формирование собственного стиля и поэтики текста. Переход с одного уровня на другой и формирование культуры авторства — это и есть важный образовательный результат», — сказала Римма Раппопорт.

После завершающего пленарного выступления профессора РГПУ имени А. И. Герцена Марии Черняк, посвященного анонимности и роли псевдонимов в литературе, на конференции прошли сессии с презентациями, тематическими видеофильмами и мини-выставками.

