Олимпиады, постдоки, НЦМУ: какие возможности иностранным молодым ученым дает Россия

В Парке науки и искусства «Сириус» стартовал III Конгресс молодых ученых. В первый день форума прошла дискуссия, организованная Высшей школой экономики совместно с университетами-членами Ассоциации «Глобальные университеты». Эксперты обсудили инструменты и возможности привлечения иностранной молодежи в российскую науку.

Модератором встречи выступила вице-президент НИУ ВШЭ Ирина Карелина. Она отметила важность межкультурного взаимодействия в академической среде. «Талант блистает, если его способности довести до уровня мастерства, а мастерство возникает только тогда, когда ты попадаешь в среду удивительной академической коммуникации. И эта коммуникация не только позволяет тебе расти, но и находить партнеров по исследованиям», — подчеркнула Ирина Карелина.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский рассказал, что в России существует два направления в привлечении иностранцев в науку. Один из них — организация международных коллабораций и совместных исследовательских проектов. Другой связан с «выращиванием» ученых из студентов. В прошлом году в российские вузы поступила 351 тысяча молодых людей из других стран. В данном направлении, по мнению замминистра, важно повышать качество приема, а также продумать систему грантов для студентов, чтобы конкурировать в борьбе за таланты. Константин Могилевский также отметил, что задачи России в привлечении иностранцев в отечественную науку отличаются от тех, существующих в западных странах: «Наша задача — выучить, погрузить в российскую культуру и вернуть специалистов к себе на родину, чтобы они потом понимали Россию, были друзьями России. Построили бы там карьеру благодаря хорошему образованию, полученному здесь».

Одним из самых востребованных карьерных треков у иностранных ученых является поступление в российскую аспирантуру. Как отметил и. о. директора «Социоцентра» Андрей Келлер, по сравнению с 2017 годом численность иностранцев-аспирантов выросла в два раза. Страны лидеры здесь — Китай, Казахстан, Сирия. Что касается доли иностранных студентов в сопоставлении с другими странами, то здесь Россия находится в третьей десятке, на уровне Израиля, Литвы, Словакии, Польши и Мексики. Дмитрий Арсеньев, проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого рассказал, что около трети приема в аспирантуру в вузе реализуется через олимпиаду Open Doors. Международная олимпиада Ассоциации «Глобальные университеты» Open Doors предназначена для иностранных абитуриентов магистратуры и аспирантуры российских вузов. Олимпиада проводится при поддержке Минобрнауки России и Россотрудничества, распределенный проектный офис развернут на базе Высшей школы экономики. В 2018–2020 годах включена в национальный проект «Образование», с 2021 года — в национальный проект «Наука и университеты». Ежегодно олимпиада привлекает около 80 тысяч молодых людей из 195 стран мира. Портал олимпиады предоставляет возможность размещать видеоролики лабораторий, описание научных специальностей, интервью с потенциальными научными руководителями, списки журналов и другие материалы. «Это позволяет охватить десятки и сотни тысяч потенциальных кандидатов», — подчеркнул Дмитрий Арсеньев. Первый проректор МИФИ Олег Нагорнов также отметил успех олимпиады в привлечении магистров и аспирантов в вуз и предложил создать единый трек магистратуры-аспирантуры для мотивированных молодых исследователей. Ректор Физтеха Дмитрий Ливанов рассказал, что в вузе используется два инструмента для привлечения ученых извне. Это молодежные лаборатории, которые создаются вокруг научной повестки, с которой приходит ученый, и программа по привлечению постдоков. Средний возраст таких ученых — 30 лет, примерно половина из них в вузе — иностранцы.

Проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова напомнила о потенциале привлечения иностранных студентов и ученых с помощью платформ Ассоциации иностранных студентов и Ассоциации российских и советских вузов, а также программы «Послы российского образования и науки». Президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России Марина Боровская рассказала о стратегических проектах, которые реализуют исследователи вузов южных регионов России совместно с иностранными учеными и студентами. Ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Вишневский отметил, что университет открыт для иностранных студентов, которые хотят стать инженерами со знанием восточных языков. Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев рассказал о расширении филиальной сети университета в рамках международного сотрудничества, а также о привлечении иностранных молодых ученых к работе Научного центра мирового уровня (НЦМУ) в области освоения запасов углеводородов. В исследованиях центра принимают участие аспиранты из Китая, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В рамках встречи организаторы провели опрос слушателей. На вопрос «Какие меры поддержки молодых ученых вам наиболее интересны?» наибольшую поддержку получили государственные жилищные сертификаты, гранты РНФ и гранты Президентской программы для молодых ученых. Дискуссию посетили более сотни слушателей, в том числе иностранные молодые исследователи. Запись встречи доступна на сайте конгресса.

