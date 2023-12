Новосибирский государственный университет примет участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – НГУ будет участвовать во Всероссийском фестивале NAUKA 0+. Фестиваль будет проходить в Новосибирскес 4 по 10 декабря.

Этот проект рассчитан на самую широкую аудиторию. Главная цель — понятным и доступным языком рассказать обществу, что такое наука, какие перспективы она открывает современному человеку, чем занимаются учёные, и как это улучшает качество нашей жизни.

Университет поможет участникам познакомиться с актуальными изобретениями и исследованиями. Институт интеллектуальной робототехники НГУ покажет собственные разработки технологий виртуальной реальности: VR-лабораторию физических экспериментов, VR — симулятор по оказанию первой медицинской помощи и виртуальную демонстрацию «Сибирского кольцевого источника фотонов».

— Участники NAUKA 0+ смогут взаимодействовать с робособакой Коди, для которой студенты 4 курса ИИР НГУ разработали софт голосового управления на русском языке. Программа управления Коди написана на основе технологий Machine Learning, — рассказала Татьяна Синева.

Геолого-геофизический факультет НГУ представит выставку минералов, горных пород, окаменелых древних организмов и нефти. Все экспонаты можно будет трогать руками, смотреть, а некоторые даже нюхать и пробовать на вкус.

— Фестиваль — это одна из площадок, где дети и их родители могут узнать от нас много нового и интересного о нашей планете, её уникальных богатствах и способах их изучения, — отметила Ксения Канакова.

Механико-математический факультет НГУ и Математический центр в Академгородке в рамках фестиваля NAUKA 0+ представят проект Это математика.

— Помимо этого, мы познакомим участников с Инженерной школой и её стартапом-милилонником BrainOrganizer, а также покажем наработку Большой математической мастерской — игру для школьников «Геоформы», — рассказала Анастасия Карпенко.

