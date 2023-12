Минэкономразвития и Авито запускают программу по продвижению бизнеса из сферы услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с платформой Авито.Услуги на базе центров «Мой бизнес» запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Ее суть в получении бонусов при пополнении кошелька для привлечения новых клиентов.

Предпринимателям, которые пополнят кошелек на Авито одним платежом на сумму от 3 000 рублей в период с 30 ноября 2023 года по 23 января 2024 года, Авито начислит бонусами 100% от суммы этого платежа и всех последующих. Всего может быть начислено до 22 000 бонусов за всю программу. Они будут доступны в течение месяца с момента их начисления. Ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Программа доступна самозанятым, ИП и организациям, работающим в сфере услуг.

Дополнительно будет запущена информационная кампания по развитию бизнеса на платформе: запланирован вебинар по электронной коммерции как для начинающих, так и для опытных предпринимателей.

«Множество недобросовестных «специалистов» учат предпринимателей в том числе платформенному продвижению. И здесь одно из решений – активное взаимодействие с самой площадкой. Мы видим емкость в комплексных программах, которые помогают не только продвинуть услугу, но и получить знания. В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на Авито.Услуги», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Рынок услуг в России – это во многом территория для частного предпринимательства, поскольку основной объем заказов и выручки в сегменте приходится именно на частных исполнителей и микро-бизнес. Это говорит о высоком потенциале для развития предпринимательства на рынке, при этом представителям малого и среднего бизнеса важно максимально эффективно использовать ресурсы на привлечение клиентов. Сегодня каждый 2-й исполнитель услуг в России продвигает свои услуги на Авито. Как платформа с многомиллионной аудиторией мы хотим помочь предпринимателям в развитии их дела, и совместная инициатива с центрами «Мой бизнес» поможет сделать эту работу комплексной и системной», – рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Подать заявку на участие в программе можно до 31 декабря 2023 года. Воспользоваться поддержкой смогут предприниматели, зарегистрированные на Авито и подтвердившие свои данные. Бонусы на продвижение на Авито.Услуги доступны тем, кто за последний год не приобретал услуги продвижения на Авито свыше 3 000 рублей или является новым пользователем.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес», открытые в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Полная информация по программе поддержки на Авито.Услуги доступна на странице проекта.

Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI