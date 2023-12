Максим Решетников: регионы должны помогать бизнесу использовать федеральные механизмы поддержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в пятницу, 1 декабря, провел первое координационное совещание с министрами экономического развития регионов страны.

Мероприятие, организованное Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Башкортостана, посвящено обсуждению итогов 2023 года, планам и задачам на 2024 год, связанным с исполнением национальных проектов, инициированных Президентом. В фокусе внимания министров экономики – вопросы социально-экономического развития регионов, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, развития госуслуг и повышения инвестиционной привлекательности.

Глава федерального ведомства ответил, что в последние годы региональным экономическим командам пришлось работать в беспрецедентном темпе: интегрировать сначала антиковидные меры, затем антисанкционные программы, при этом продолжая реализовывать стратегические задачи развития. По его словам, в том, что рост российской экономики оказался выше прогноза, – значительная заслуга субъектов РФ.

Максим Решетников обозначил приоритеты работы для выполнения поставленной Президентом задачи – обеспечение долгосрочного экономического роста. В его основе будет растущий внутренний рынок и спрос. «Сейчас главное для регионов – обеспечить этот растущий спрос товарами и услугами отечественного производства. То есть обеспечить развитие экономики предложения, о которой говорил Президент», – подчеркнул он.

Ключевым здесь является развитие инвестиций, продолжил министр. Правительство создало для этого широкий спектр инструментов. «Надо помогать бизнесу пользоваться ими. Здесь многое зависит от вашей проактивной позиции и качества работы с инвесторами», – обратился он к региональным коллегам. В частности, министерство рассчитывает, что те субъекты РФ, которые еще не применяют востребованный бизнесом механизм соглашений о защите и поощрении инвестиций (СЗПК), воспользуются им в следующем году.

Он отметил, что уделяется большое внимание инструментам регионального развития, в том числе инфраструктурным бюджетным кредитам и программе 1704. «Нужны проекты, которые дают новые производства, долгосрочные рабочие места, стабильные доходы в бюджеты на долгие годы, – акцентировал внимание министр. – Видим по последним изменениям, что вы стали больше внимания уделять проектам по развитию экономики предложения, реального сектора. Крайне важно не снижать темп этой работы».

Под эти же задачи настроены адресные инструменты развития регионов. Так, в рамках индивидуальных программ развития (ИПР) ставка сделана на проекты в АПК, обрабатывающей промышленности, туризме, что позволило регионам развиваться более динамично. Некоторые из них уже перевыполнили показатели 2024 года, отметил Максим Решетников.

Он подчеркнул важность тиражирования успешных практик регионов по поддержке предпринимательской инициативы. Для обеспечения качественного роста малого бизнеса и повышения его вклада в экономику планируется поддерживать начинающие и растущие компании из приоритетных отраслей, компании из категории МСП+, подтвердил министр.

Говоря о туризме, он призвал рассматривать его как самостоятельную точку роста и мощный потенциал для развития различных отраслей – от транспорта до культурной сферы. По его словам, регионам необходимо формировать четкие программы развития туризма именно с точки зрения наращивания предложения.

Максим Решетников предложил усилить работу внешнеэкономических подразделений региональных министерств. Он напомнил, что опубликован новый указ Президента об усилении координации внешнеэкономических связей субъектов. «Наша задача – сделать работу максимально оперативной и наименее обременительной с бюрократической точки зрения. Задача – быстро помогать предприятиям выходить на новые рынки, перестраивать внешние связи», – пояснил министр.

«И, конечно, крайне важно комбинировать меры поддержки. У нас много отраслевых и межотраслевых программ. Призываю здесь не замыкаться только на тех мерах, которые продвигает Минэкономразвития. Мы стараемся на федеральном уровне быть интегратором всех мер поддержки, и ждем того же от вас», – заключил министр.

С приветственным словом к участникам совещания обратились глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. От Минэкономразвития в форуме принимают участие первый заместитель министра Илья Торосов, статс-секретарь – заместитель министра Алексей Херсонцев, заместители министра Полина Крючкова, Татьяна Илюшникова, Мурат Керефов и Дмитрий Вольвач.

