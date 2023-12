Команда НГУ заняла первое место в 11-й Международной биологической универсиаде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В отборочном этапе универсиады участвовало 143 студенческих команды из российских и зарубежных университетов. В финал прошли 42 команды, из них 7 — из НГУ.

Универсиада состоит из двух этапов. В отборочном этапе, который проходил удаленно, нужно было успеть за три часа решить порядка пяти задач. Прошедших отбор пригласили на очный финал, который состоялся в НГУ. Он включал в себя личное первенство — письменную олимпиаду с задачами и вопросами, подразумевающими развернутые ответы, и командное соревнование, в ходе которого команды вытягивали билет с двумя задачами. Необходимо было выбрать одну из них и представить ее решение.

— Это были больше полупроектные задачи, не имеющие какого-то четкого расчетного ответа. Нужно было сделать обзор большого количества литературы и придумать, как можно реализовать их решение в теории, — рассказывает участник команды, занявшей 3-е место, студент 2-го курса магистратуры биологического отделения факультета естественных наук НГУ Егор Укладов.

В последний день универсиады происходила защита по секциям. Каждая команда презентовала решение своей задачи и отвечала на вопросы других команд и членов жюри. Для подведения итогов подсчитывались все баллы, полученные командами в ходе двух этапов. В результате в трех секциях из четырех призовые места заняли команды студентов и магистрантов ФЕН НГУ под руководством Андрея Попова, Андрея Красникова и Арсения Моралева. Также ребята из НГУ заняли высокие позиции в личном первенстве.

— Олимпиада показалась довольно интересной. Задания в теоретическом туре, по словам наших коллег, в этом году были значительно сложнее, чем в прошлом, но зато многие из них можно было решить, если подключить логику и немного эрудиции. Это, несомненно, плюс данной олимпиады, ибо проверяется не только общая начитанность, но и умение думать, в чём студенты НГУ преуспевают, следуя девизу университета. Нам больше всего запомнился проектный тур, на нём мы и набрали больше всего баллов. Там предлагалось предложить решения реальных биологических задач, над которыми в данный момент уже работают группы ученых. Конечно, шести часов, которые даются на составление решения, презентации и тезисов, очень не хватает, но я считаю, что мы успешно с этим справились, как и с представлением своего проекта, — рассказал капитан команды, занявшей первое место, студент 4-го курса бакалавриата ФЕН НГУ, сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН Андрей Попов.

— Участие в таких олимпиадах дает возможность проверить свои силы, сразиться с выпускниками либо со студентами других вузов страны, оценить свой уровень не только относительно факультета своего университета, но и относительно вузов страны, — отметил Егор Укладов.

