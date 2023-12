Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Всех с первым днём зимы! В последнюю неделю осени, которая уже была вполне себе климатической зимой, эксперты Государственного университета управления обсуждали самые разные серьёзные темы: вероятность повышения ключевой ставки, цены на автомобили, нелегальных мигрантов, недоверие молодёжи к банковским вкладам и фрагментацию мировой экономики. Фрагментация фрагментацией, но «загадку шаурмы» никто не отменял. Что это такое – читаем в нашем еженедельном дайджесте #ГУУговорит.

— Ректор ГУУ Владимир Строев прокомментировал обновлённый национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», реализующийся Минэкономразвития. Ректор указал, что проект в том числе ориентирован и на повышение компетенций предпринимателей, что даст необходимые знания, как строить бизнес в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики. «Кроме этого, программа предполагает обмен опытом как с российскими, так и с зарубежными бизнесменами. В итоге выпускник получает необходимую базу знаний, новых партнеров и соглашения о сотрудничестве», – говорит Владимир Витальевич.

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Волох рассказал, что грозит предприятиям за использование труда нелегальных мигрантов. «За каждое выявленное нарушение по Кодексу об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции вплоть до миллиона рублей. Десять нелегалов нашли — 10 млн рублей с этой организации списывается. Может быть, даже более суровая санкция наложена судом: закрытие предприятия до трех месяцев, до устранения выявленных недостатков», – предупредил эксперт.

— Также Владимир Волох прокомментировал региональные запреты на работу мигрантов. «Многие политические объединения используют миграционную проблематику для популяризации своих предвыборных предложений. Ведь мигранты не участвуют в избирательных кампаниях. Поэтому их можно смело критиковать, пытаясь заработать для себя какие-то преференции», – подмечает профессор.

— Кроме того, Владимир Волох рассуждает о приёме беженцев из Палестины. «Сколько всего Россия сможет принять беженцев из Палестины, говорить пока рано. Обязательных цифр здесь нет — каждая страна оказывает международную помощь в том объеме, в котором может. Но многое будет зависеть и от беженцев из других территорий, в частности Украины. Их счет в России идет уже на сотни тысяч», – резюмировал эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова рассказала, станет ли жильё в России доступнее. В 2022 году Россия вошла в первую десятку стран по количеству жилых объектов на душу населения – 473 жилых объекта на 1 тыс. жителей. «Программы льготной ипотеки и переход на эскроу-счета значительно ускорили темпы жилищного строительства, об этом свидетельствуют как рост квадратных метров на душу населения, так и быстрая реализация программ льготной ипотеки российскими банками», – сообщила экономист.

— Также Светлана Сазанова рассказала о том, какие продукты подорожают и подешевеют в декабре. «Нынешний рост цен на мясо на 10–15% обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок; мандарины, бананы и алкоголь подорожают на 5–15% как товары к новогоднему столу», — объясняет эксперт.

— Продолжая тему цен на продукты Светлана Сазанова делится хорошей новостью о подешевевшей красной икре: «На снижение цены икры повлияли удачная лососевая путина и рост добычи рыбы. Общий вылов тихоокеанских лососей составил 609 тыс. тонн, что превосходит рекорд 2018 г. Основные уловы пришлись на долю Камчатского края».

— Светлана Сазанова не стала отходить от вкусной темы и объяснила экономическую аномалию шаурмы. «Загадка шаурмы» заключается в том, что ее цена растет медленнее, чем стоимость ее ингредиентов. Это объясняется следующими факторами: низкими входными барьерами на этот сегмент рынка питания – для открытия шаурмичной достаточно 300 тыс. руб. – высокой конкуренцией продавцов, которые стараются соответствовать ценовым ожиданиям покупателей, а также отсутствием жестких требований к составу шаурмы, что позволяет продавцам эффективно управлять издержками.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил продуктивность нового пакета западных рестрикций. «Предыдущие санкционные кейсы показали, что выходы из такого рода сложностей всегда находятся. Особенно учитывая, что Россия – это большая экономика, а страна обладает большими границами, плюс у нее немало дружественных государств, готовых покупать ее продукцию», – замечает экономист.

— Также Максим Чирков объяснил причины повышения цен на подержанные автомобили: «Сказывается недостаток предложения новых автомобилей — из-за этого клиенты переключаются на покупки подержанных. Также средний чек за автомобиль вырос, поскольку с рынка вымываются наиболее дешёвые предложения, поэтому средняя цена автомобиля на вторичном рынке растёт».

— Ещё Максим Чирков оценил законопроект о режиме контролируемого пребывания в России для нелегальных мигрантов. «Эти нововведения помогут уменьшить количество правонарушений, которое в последнее время имеет некоторую тенденцию к увеличению. С другой стороны, предлагаемые ограничения не помешают нелегально работать на территории России», – высказался эксперт.

— Помимо этого, Максим Чирков рассказал, почему необходимо повышение пошлин на загранпаспорта: «Во-первых, растут издержки по изготовлению разных видов документов, в частности, загранпаспорта. Во-вторых, это пополнение бюджета, расходная часть которого динамично увеличивается».

— Также Максим Чирков спрогнозировал итоги встречи ОПЕК+ «Самое вероятное — это продление добровольных сокращений для России и Саудовской Аравии как очень больших экспортеров нефти. И мне кажется, что сейчас изменения квот ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения, скорее всего, не будет. Вероятность того, что будет изменение квот, очень низкая», — заключил Максим Чирков.

— Вдобавок Максим Чирков оценил перспективы турецких брендов одежды. «В России можно приобрести одежду различных брендов, но потребитель более лояльно относится к продукции тех компаний, которые официально присутствуют на рынке. В этом смысле турецкие производители получили серьезные конкурентные преимущества перед западными. В основном они более доступны по цене, чем европейские», — считает экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов заявил о расширении использования юаня российскими экспортерами металлов: «Для российских экспортёров меди, алюминия, никеля платежи в юанях будут предпочтительными, поскольку это существенно ограничит воздействие санкций стран Запада на платёжно-расчётные отношения между Россией и Китаем».

— Также Евгений Смирнов опубликовал колонку о процессе фрагментации мировой экономики. Он рассказал, что фрагментация подогревается санкциями и способствует формированию «дружественных» блоков в торговле, но в то же время нарушает глобальные цепочки создания стоимости и ведёт к усилению глобального неравенства.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов предупредил о возможном повышении ключевой ставки в середине декабря. «Сегодня гораздо больше факторов за повышение ставки чем за ее сохранение. Но впереди еще почти три недели, а значит что-то может и измениться. Поэтому я бы сегодня посоветовал немного подождать с открытием вклада», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений государственного университета управления Наталья Казанцева опубликовала заметку об увеличении кадастровой стоимости жилья. «К чему же готовиться собственникам жилой и коммерческой недвижимости? И тех, и других коснётся проблема увеличения налогов. Они различные для физических и юридических лиц», – предупреждает эксперт.

— Кроме того, Наталья Казанцева написала колонку о решении властей укрепить договорную дисциплину в газоснабжении. С 1 января 2024 года организациями, разрешающими подключение к газовым сетям, могут стать только те структуры, которые осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям. В большинстве регионов России таковыми являются структуры Газпрома.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова в подробностях рассказала о причинах появления и пути преодоления дефицита кадров к 2030 году. «Прежде всего, нужно отметить, что кадровый голод во многих отраслях, действительно, начался не вчера. Во-первых, на крупных предприятиях слабо развита, а порой и отсутствует вовсе молодёжная кадровая политика, наставничество, работа с кадровым резервом», – указывает эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина опровергает слухи о возможной ликвидации института ИП. «В отличие от ИП, ООО обязаны вести бухгалтерский учет, что накладывает дополнительные финансовые обязательства на предпринимателя. С учетом, что малые и микропредприятия и так ведут бизнес на грани эффективности, это дополнительные затраты, пусть даже на аутсорсинге», – приводит доводы экономист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Светлана Гришаева вместе с другими экспертами обсудила низкий уровень навыков решения практических задач у российских работников. Ситуация такова в том числе и потому, что у вузов мало реальных рычагов воздействия на работодателей для выстраивания долгосрочного полноценного сотрудничества. «А откуда, если не из секторов реальной экономики, можно взять прикладные задачи, решая которые студент и формирует этот навык, преодолевает страх ошибки?», – задаёт резонный вопрос эксперт.

— Начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ Ирина Милькина рассказала о подготовке объектов и систем ЖКХ к осенне-зимнему периоду в новых субъектах РФ. «Что касается подготовки объектов городского хозяйства к предстоящей зиме, то здесь надо понимать, что на масштаб задач накладывается, в первую очередь, объективно непростая обстановка — это и отсутствие информации о степени износа коммунальной инфраструктуры, и состояние жилищного фонда и соцобъектов, и устаревшие котельные, и изношенные сети», – рассказывает эксперт.

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова сообщила, что молодежь не доверяет банковским вкладам. «Отсутствие финансового мышления выражается в том, что многие молодые люди принципиально не имеют долгосрочных финансовых планов, не имеют привычки копить деньги, а также инвестировать, не рассчитывают впоследствии получать стабильный пассивный доход», – считает эксперт.

— Доцент кафедры статистики ГУУ Татьяна Першина оценила новые методики Росстата. «Обновленные формы действительно позволят более детально оценивать информацию для определения дифференциации регионов по уровню назначенных пенсий и необходимости их индексации в каждом отдельном субъекте нашей страны», – считает эксперт.

На этом завершаем наш дайджест и бежим в магазин покупать красную игру пока не подорожала. О том же пишет и канал ГУУ в «Дзен». Всё-таки новогоднее настроение подступает вместе с украшениями столицы. А в субботу можно заглянуть на финал Кубка творчества молодёжи «Время Первых». Всем активных первых зимних выходных!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI