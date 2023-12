Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В узбекском городе Джизаке при поддержке Минэкономразвития России состоялось открытие агрологистического комплекса. Мощность российско-узбекского предприятия составит порядка 240 тыс. тонн агропродукции в год.

Комплекс будет предоставлять компаниям двух стран услуги по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции.

«Оборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Узбекистаном на сегодняшний день составляет порядка 1 млн тонн в год, – привел данные заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Мощности нового предприятия позволят предпринимателям двух стран оптимизировать торгово-логистические маршруты и снизить транспортные расходы при трансграничном перемещении агропродукции».

Запуск столь важного агропромышленного объекта, по словам замминистра, – результат слаженной совместной работы российской и узбекской сторон. Это очередной последовательный шаг на пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что агрологистический комплекс станет частью проекта «Агроэкспресс» – специализированного сервиса по доставке агропродукции с помощью ускоренных железнодорожных перевозок.

«В настоящий момент нам удалось реализовать около 62% мероприятий, запланированных на 2023 год, которые необходимы для запуска «Агроэкспресса». Рассчитываем, что первый поезд с продукцией отправится уже в 2024 году, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Для удешевления и повышения удобства транспортировки товаров в рамках «Агроэкспресса» важно наладить организацию прямого железнодорожного сообщения Узбекистана с агрологистическим комплексом».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI