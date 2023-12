В СПбГУ назвали проекты, удостоенные премии имени Пиотровского | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Награды победителям вручил проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев. Он рассказал, что представленные конкурсантами проекты были совершенно различными по применявшимся технологиям и подходам. Участники занимались восстановлением книг, реставрацией статуй, реконструкцией фасадов — каждый проект был уникален по своей художественной ценности, поэтому выбирать лучшие было непросто. «Когда речь идет о сохранении культурного наследия, в работе применяются методы исследования или реставрации объектов, относящиеся к различным дисциплинам. Премия имени Пиотровского является уникальной — это один из тех случаев, когда мы оцениваем именно результат, а не процесс исследования», — отметил проректор.

В текущей ситуации культурному наследию придается особое значение: оно представляет ценность с точки зрения трактовки истории и защиты нашей идентичности. Этот конкурс — вызов, направленный как на развитие деятельности в области музеологии, так и на сохранение материальных ценностей. Проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев

Решением жюри конкурса в номинации «За исследование в области сохранения культурного наследия» по проекту «Методы консолидации деструктированной древесины основы живописи» победителем объявлена художник‑реставратор второй категории Государственного музея истории религии, ассистент‑стажер Санкт‑Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Наталья Перова.

Исследование было посвящено сравнению консолидантов — составов, использующихся в качестве пропитки для укрепления поврежденной жуком‑точильщиком древесины. Перед авторами стояла задача выявить особенности их применения. «Со временем деревянная основа икон или картин могла повреждаться, и, чтобы красочный слой не приходил в упадок, ее необходимо было укреплять. Раньше каждая реставрационная мастерская, как правило, пользовалась одним из составов просто по традиции, ― пояснила Наталья Перова. ― Мы сравнили основные физико‑химические параметры выбранных консолидантов, изучили методики их использования и примеры практического применения. На тестовых образцах древесины выполнили ряд лабораторных исследований. Результаты нашей работы позволят реставраторам подобрать оптимальный состав для каждого конкретного произведения в зависимости от характера разрушений древесины и особенностей красочного слоя».

Премия носит имя выдающегося советского востоковеда и археолога, директора Государственного Эрмитажа (1964‑1990) Бориса‑Борисовича Пиотровского. Награда была учреждена в сентябре 2020‑года и присуждается молодым специалистам один‑раз в два года за вклад в развитие научных исследований и реализацию проектов в сфере сохранения культурного наследия и музейного дела в Российской Федерации и за рубежом.

Художник поделилась, что реставрация является междисциплинарной наукой, поэтому в ходе исследования ей приходилось взаимодействовать с химиками и физиками, искать общий язык и учиться решать совместные задачи. Она добавила, что, погрузившись в тему, научилась формулировать более точные запросы для научного сообщества, что позволит в дальнейшем развивать это исследование. Наталья поблагодарила своего руководителя кандидата искусствоведения профессора кафедры реставрации живописи Филиппа Боброва и заведующего кафедрой реставрации живописи Академии художеств имени Ильи Репина Юрия Боброва за помощь в работе.

За достижение успехов в практической деятельности по сохранению объектов культурного наследия в проекте «Проведение реставрационной работы бюста академика Алексея Евграфовича Фаворского» награда была присуждена доцентам СПбГУ Михаилу Кинжалову и Николаю Ростовскому, а также художнику‑реставратору второй категории Санкт‑Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Марии Кузнецовой.

Полную историю восстановления очков на скульптурном портрете Алексея Фаворского вы можете узнать в журнале «Санкт‑Петербургский университет» и в презентации

Бюст основателя кафедры физической органической химии Алексея Евграфовича Фаворского занимает центральное место в здании Института химии СПбГУ: универсанты высоко ценят заслуги выдающегося ученого, принципиально изменившего подход к синтезу органических веществ. Поэтому студенты и преподаватели были обеспокоены тем, что его скульптурный портрет находился в невзрачном состоянии. Как рассказал Михаил Кинжалов, в начале 2000‑х бюст даже не имел подписи. Тогда аспиранты своими силами отмыли памятник от пыли, брызг краски и оставшейся после пожара копоти, изготовили новую табличку, но для изготовления недостающих элементов требовалась участие профессионалов.

«На всех фотографиях мы видим Алексея Евграфовича в очках, и на бюсте они, вероятно, тоже были — на нем остались крепления, дужки и переносица. Скульпторы, с которыми мы консультировались, пояснили, что в их практике считается нормальным выполнить лишь эти элементы, поэтому, возможно, очков там и не предполагалось. Мы решили это выяснить», — рассказал доцент СПбГУ.

Информация о бюсте была скудной, на оборотной стороне находилась только надпись «Отлит в мастерских Академии художеств» и подпись — Михайлов. Поиски в библиотеке академии привели химиков СПбГУ к тому, что в то время в Ленинграде работали три мастера с такой фамилией, но счастливый случай помог установить автора той самой работы. В архиве семьи Фаворских нашлась фотография скульптора, работающего над глиняным бюстом, — это был Николай Васильевич Михайлов, который несколькими годами ранее вместе с коллегой воссоздал в Петергофе разрушенную скульптурную группу «Самсон, раздирающий пасть льва». Кроме того, теперь универсанты точно знали, что на скульптурном портрете Фаворского должны быть очки. Их воссоздала художник‑реставратор Мария Кузнецова, также изготовившая очки для гипсового бюста, который находится в Иркутском институте органической химии имени А. Е. Фаворского Сибирского отделения РАН.

