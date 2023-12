В НГУ обсудили направления для расширения технологического партнерства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Визит начался со встречи с ректором НГУ Михаилом Федоруком:

— Нас вдохновляет развитие отношений с «Газпром нефтью», так как компания активно работает не только с нашим университетом, но и с другими ведущими российскими вузами, и это, конечно, побуждает к дальнейшему сотрудничеству. Университет динамично развивается, мы сейчас создаем дополнительную современную инфраструктуру — строим кампус мирового уровня, который включает в том числе и научный парк. Это расширит наши возможности по сотрудничеству с передовыми высокотехнологичными компаниями. В свою очередь представители «Газпром нефти» подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия.

Одной из целей встречи было знакомство с технической базой НГУ. Кроме того, такие совместные встречи создают поле новых идей для конструирования новых практик технологического развития, эволюции уже сложившихся форматов работы, подчеркнули коллеги.

Директор центра НОЦ «Газпромнефть – НГУ», директор ПИШ НГУ Сергей Головин уточнил:

– В Академгородке более 30 институтов – и в каждом институте имеется много интересных разработок. Технологические компании Технопарка также представляют широкий спектр взаимодействий с нефтегазовой отраслью. В Университете делегация посетила НОЦ «Газпромнефть – НГУ», Отдел аэрокосмических исследований, познакомилась с лабораторией низкоуглеродных химических технологий.

Насыщенный рабочий день закончился подведением итогов, во время которого гости отметили высокий уровень прикладных разработок Академгородка и уникальные возможности, связанные с объединением достижений фундаментальной науки и практической реализацией проектов в компаниях Академпарка. Использование этих возможностей позволит выйти на проекты с высоким потенциалом эффективности. По результатам визита будут проведены ряд научно-технических семинаров для детальной проработки интересующих компанию вопросов и заключения договоров на их практическую реализацию.

Справка:

Взаимодействие «Газпром нефти» и НГУ началось в 2017 году. Было заключено трехсторонее соглашение о сотрудничестве, подписанное «Газпром нефтью», НГУ и Академпарком. В рамках этого соглашения на базе университета был создан НОЦ «Газпромнефть-НГУ», целью которого стала организация единой точки входа в экосистему Академгородка Новосибирской области. Важной задачей НОЦ является интеграция компетенций и результатов исследований фундаментальной науки, реализуемой в институтах Сибирского отделения РАН, во взаимодействие по работе с бизнес-заказами «Газпром нефти». В рамках этого подхода реализуются проекты «Цифровой керн», разработка модулей для российского симулятора гидроразрыва пласта «Кибер ГРП», развитие инструментов обработки сейсмических данных. На базе НОЦ «Газпромнефть-НГУ» реализуется три совместных магистерских программы: «ИТ-геофизика», «Моделирование углеводородных систем», «Нефтяной инжиниринг и «Математическое моделирование».

