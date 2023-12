Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Герой очередного выпуска проекта «Персона» — инженер Высшей школы транспорта Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук . Год назад он объединил студентов и аспирантов, увлечённых транспортом, в команду Polytech Voltage Machine . Ребята сами разрабатывают робототехнические платформы и наземный электрический транспорт. Под руководством Всеволода проекты команды показывают высокие результаты, получают гранты и премии. Одну из разработок высоко оценил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. А недавно Всеволод стал одним из самых молодых руководителей проектов, которые получили поддержку программы «Приоритет-2030». Он рассказал о создании Polytech Voltage Machine, её разработках и культурном кодексе, а также о любви к раритетным автомобилям и научной литературе. Об этом читайте в нашем интервью .

