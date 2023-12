«Без сильного ЦСКА нельзя представить наш спорт» – звезды хоккея поблагодарили «Роснефть» за поддержку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фото пресс-службы ПХК ЦСКА

Церемония открытия Всероссийского дня хоккея состоялась в пятницу в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В мероприятии приняли участие легендарные российские хоккеисты – Павел Буре, Борис Михайлов, Сергей Федоров, руководители и игроки хоккейного клуба ЦСКА, которые отметили вклад «Роснефти» в развитие хоккея и спорта в России.

«Без сильного ЦСКА нельзя представить наш спорт. Я благодарен компании «Роснефть» и Игорю Ивановичу Сечину за то, что в трудную минуту помогли вернуть ЦСКА на вершину, на лидирующие позиции», – сказал двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира как игрок и чемпион мира как тренер, 10-кратный чемпион СССР, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет компания «Роснефть» является владельцем клуба. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

Фото пресс-службы ПХК ЦСКА

Поздравления с Днем хоккея прозвучали от трёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона СССР, серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр, двукратного обладателя Кубка Гагарина в качестве тренера Сергея Федорова. «Россия – хоккейная страна, этот вид спорта очень важен для нас, и интерес к нему со стороны болельщиков в последние годы только растёт. Цель нашей команды – не только выигрывать матч за матчем и бороться за чемпионский титул», – сказал он.

Главный тренер ЦСКА отметил, что на профессиональных спортсменах лежит ещё и социальная ответственность – пропагандировать здоровый образ жизни, своим примером привлекать к занятиям спортом и детей, взрослых.

«Видеть плоды нашей работы в этом направлении не менее приятно, чем поднимать над головой Кубок Гагарина. Спасибо компании «Роснефть» и лично Игорю Ивановичу Сечину за максимально серьёзное и вдумчивое отношение не только к тому, что касается непосредственно Хоккейного клуба ЦСКА, но и в целом к развитию спорта в нашей стране», – сказал Федоров.

Фото пресс-службы ПХК ЦСКА

«Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в стране. Вы знаете, что ЦСКА – это самый легендарный клуб в мире. Хочу пожелать нам всем побед, чтобы еще больше людей занималось хоккеем», – сказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, чемпион мира, чемпион СССР, неоднократный призер Олимпийских игр Павел Буре.

В рамках церемонии открытия Всероссийского дня хоккея именитые гости, а также действующие хоккеисты ЦСКА провели для фанатов фото- и автограф-сессии. Из игроков хоккейного клуба в мероприятии приняли участие: Олимпийский чемпион Пхенчхана, серебряный призер Олимпиады 2022-го года, трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, четырехкратный чемпион страны, многократный призер чемпионатов мира Михаил Григоренко, серебряный призер Олимпийских игр 2022-го года, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, четырехкратный чемпион страны Антон Слепышев, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, четырехкратный чемпион России Константин Окулов, двукратные обладатели Кубка Гагарина, двукратные чемпионы России Виталий Абрамов, Даррен Диц и Владислав Провольнев, обладатель Кубка Гагарина Ярослав Дыбленко.

Фото пресс-службы ПХК ЦСКА

Кроме того, в течение дня состоялась демонстрация клубной формы разных лет, показ фильма «ЦСКА. Начало» и лекция об истории клуба.

В декабре 2023 года ЦСКА, как и весь отечественный хоккей, отмечает свое 77-летие. В честь этой даты «Роснефть» в своем павильоне на выставке «Россия» проводит «Неделю хоккея». Посетители экспозиции с 28 ноября по 3 декабря могут увидеть главный хоккейный трофей нашей страны – Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

2 декабря с 17:30 до 18:00 три игрока молодёжной команды «Красная Армия», входящей в систему ЦСКА, проведут мастер-класс для всех желающих на льду катка ВДНХ. Своим мастерством поделятся защитники Амир Бикмухаметов и Арсений Лисин, а также нападающий Ян Агеев. Среди достижений игроков – победа в финале Первенства России среди клубных команд, две победы на международном турнире «World Selects Invitation» и участие в финале Кубка Харламова сезона 21/22. На мастер-классе хоккеисты расскажут о тонкостях своего дела, о хоккейном снаряжении, покажут упражнения на катание и владение шайбой.

В спортивном празднике в павильоне «Роснефти» принимают участие и друзья хоккеистов – чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, а также продолжатся любительские гонки на тренажерах-симуляторах, которые профессиональные спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

Фото пресс-службы ПХК ЦСКА

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

