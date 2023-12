Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

За 10 месяцев этого года офисы «Мои документы» получили свыше 100 млн обращений от граждан на предоставление различных видов государственных услуг. Об этом заявил в пятницу, 1 декабря, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, выступая на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.

Помимо традиционных запросов на оформление документов, идентифицирующих личность, с этого года офисы ведут прием заявлений на отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных, на предоставление услуги по внесудебному банкротству, а также на получение участниками СВО и членами их семей комплексной поддержки.

«Перед Минэкономразвития России стоит задача обеспечить получение всех государственных и муниципальных услуг в офисах «Мои Документы». Кроме того, у центров есть необходимые ресурсы, чтобы стать единым интегратором всех услуг и сервисов, необходимых для решения различных жизненных ситуаций», — отметил Алексей Херсонцев.

Так, например, офисам «Мои документы» Московской области делегированы полномочия центров занятости по взаимодействию с безработными гражданами. Алтайский край, Липецкая, Самарская, Новгородская области и другие регионы предоставляют комплексные услуги ресурсоснабжающих организаций. Во многих центрах уже сейчас можно оформить страховые, банковские и лизинговые услуги. Кроме того, в некоторых офисах граждане могут получить онлайн-консультацию сотрудников органов власти, подать иски в суд через доступ к ГАС «Правосудие». В отдельных регионах приняты законы о передаче в центры госуслуг полномочий по регистрации рождения и смерти, перечень услуг ЗАГС будет расширяться.

«Сфера предоставления государственных, муниципальных, иных услуг и сервисов должна адаптироваться к современным реалиям. Эта необходимость обусловлена в том числе растущей потребностью населения в получении пакетных решений здесь и сейчас, а также высокими ожиданиями граждан от взаимодействия с государством», — сказал Алексей Херсонцев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI