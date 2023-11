RAEX: Политех в ТОП-8 инженерных вузов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Агентство RAEX опубликовало результаты двух профильных рейтингов, где Политех занял восьмое место по инженерно-техническому направлению и одиннадцатое место в естественно-математической сфере, что выше на одну позицию в сравнении с прошлым годом. Всего в списки вошло 78 университетов, представляющих все федеральные округа России.

Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений: энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора — востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

Комментируя данный рейтинг, ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что Политех всегда был известен высоким качеством инженерных разработок и образования, и продолжит дальше наращивать компетенции в этих направлениях для ответа на современные вызовы.

Политех активно сотрудничает с ведущими компаниями и организациями в инженерно-технической сфере, что позволяет нашим студентам получать практический опыт и проходить стажировки в реальных проектах. Это помогает ребятам развить актуальные навыки и подготовиться к успешной карьере после окончания университета , — отметил Андрей Рудской.

Благодаря программе “Приоритет-2030” мы развиваем научную базу и инфраструктуру, чтобы предоставить все необходимые ресурсы ученым для ведения передовых исследований. Так, в этом году ученые Политеха сделали важные открытия в области биотехнологий. Разработан способ восстановления полной функции нерва после его повреждения, реализована диагностическая платформа на основе технологий CRISPR-Cas для выявления инфекционных заболеваний, создан веб-сервис для улучшения разрешения микроскопических снимков. Все эти результаты находят отражение в текущем рейтинге , — комментирует и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Подробнее с результатами рейтинга по естественно-математическому направлению можно ознакомиться здесь .

С результатами рейтинга по инженерно-техническому направлению — здесь .

