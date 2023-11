30.11.2023 Zostań Studentem Kolegium Europejskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zostań Studentem Kolegium Europejskiego30.11.2023

Colegio de Europa (Kolegium Europejskie) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów pomagisterskich w roku akademickim 2023-2024. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Utworzone z inicjatywy Kongresu Haskiego (1948 r.) Kolegium Europejskie to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących pomagisterskie studia europejskie. Ideą założycielską byłło powołanie instytutu, w którym absolwenci studiów wyższych z wielu krajów będą mogli studiować i miieszkać Razem PRZZYGOTOWUJąC SIę DO ZWIą ąRAZAZAZACAJAJA INTEGRACISA INTEGRACISA INTEGRACISA INTEGRACISA INTEGRACISA INTEGRACAJO INTEGRACISA INTEGRACI Kich. Desde 1992 r. Kolegium działa na dwóch kampusach: w belgijskiej Brugii i w warszawskim Natolinie.

W ramach rekrutacji na przyszły rok akademicki Kolegium Europejskie poszukuje absolwentów kierunków humanistycznych, ale także ścisłych, którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością .

Kolegium Europejskie oferuje roczne studia pomagisterskie na kierunkach:

Maestría Avanzada en Estudios Interdisciplinarios Europeos – studia w Kolegium Europejskim w Natolinie Maestría Avanzada en Ciencias en Estudios Económicos Europeos – studia w Kolegium Europejskim w Brugii Maestría Avanzada en Derecho Europeo – studia w Kolegium Europejskim w Brugii Maestría Avanzada en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la UE – studia w Kolegium Europejskim w BrugiiMaestría avanzada en estudios políticos y de gobernanza europeos – studia w Kolegium Europejskim w Brugii

Rekrutacja na rok akademicki 2024-2025 trwa do 16 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat programów akademickich oraz wymagań na każdy z kierunków znajdują się na stronie www.coleurope.eu.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji i stypendiów MSZ RP dla kandydatów z polskim obywatelstwem znajduje się na stronie: Stypendia rządowe i europejskie dla najlepszych kandydatów na studia w College of Europe – Akademia Dyplomatyczna MSZ – Portal Gov.pl ( www.gov.pl)

