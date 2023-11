30.11.2023 Szef Służby Zagranicznej wziął udział w inauguracji IV edycji Studium Dyplomatycznego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef Służby Zagranicznej wziął udział w inauguracji IV edycji Studium Dyplomatycznego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego30.11.2023

– Społeczeństwo Białorusi ma pełne prawo żyć w wolnym, demokratycznym i praworządnym państwie, które będzie mogło samodzielnie wybierać ścieżkę swojego rozwoju społeczno-gospodarczego. Polska niezmiennie wspierała i będzie wspierać dążenia narodu białoruskiego do osiągnięcia tego celu – podkreślił Szef Służby Zagranicznej Piotr Rychlik w swoim wystąpieniu podczas inauguracji Studium Dyplomatycznego Studium Europy Wschodniej w Sal i Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Szef Służby Zagranicznej zwrócił także uwagę na determinację z jaką zmuszeni do emigracji Białorusini pragną zachować nie tylko swój język, tożsamość, ale również stale rozwijać swoje kompetencje, aby odpowiedzieć na współczesne potrzeby narodu białoruskiego do życia w nowoczesnym państwie.

W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor Jan Malicki, pomysłodawca i organizator Studium, zaznaczając, że celem kursu jest kształcenie w Polsce nowych białoruskich kadr dyplomatycznych.

Zajęcia podczas studium prowadzone będą we współpracy z Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wykłady i warsztaty prowadzić będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, un także urzędnicy resortu spraw zagranicznych. Kurs będzie obejmował tematykę stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, protokołu dyplomatycznego, prawa międzynarodowego, a także intensywne kursy języka francuskiego i polskiego.

W inauguracji realizowanej pod hasłem „Nowe Kadry dla nowej Białorusi” IV edycji Studium udział wzięli również embajador Francji w Polsce Étienne de Poncins oraz Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, a takż e uczestnicy poprzednich jego edycji.

