Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты Государственного университета управления стали Именными стипендиатами Правительства Москвы.

ИСПМ — программа, на которую ежегодно могут попасть только 2000 студентов. Вузами-партнёрами программы являются более 60 университетов, в том числе и ГУУ.

В этом году стипендиатами стали 22 студента нашего вуза. Давайте поздравим ребят!

ИСПМ ГУУ 2023-2024

Куратором ИСПМ ГУУ является Иван Скворцов. Резидентом стипендиатов стала Полина Ляпина, а ее заместителем — Ульяна Василькова.

В рамках данной программы реализуются различные проекты, которые проходят в Городском центре профессионального и карьерного развития по адресу: ул. Таганская 40-42

16 декабря программе ИСПМ исполняется 20 лет. За все эти годы стипендию получили уже 40 000 студентов.

Хочешь попасть в ИСПМ? Приходи на мероприятия проектов и закрывай сессию на хорошо и отлично.

А если остались вопросы, то пиши резиденту, заместителю или куратору стипендии. На фотографиях именно они.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

ИСПМ — программа, на которую ежегодно могут попасть только 2000 студентов….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/ИСПР-1.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/22-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI