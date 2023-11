Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пространство Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ продолжает познавательно-развлекательную программу для посетителей экспозиции. С 30 ноября по 3 декабря пройдут мастер-классы, посвященные созданию чайного купажа, росписи шоперов и деревянных значков. Гости научатся своими руками создавать авторские сувениры.

Посетители смогут присоединиться к творческим занятиям и освоить новые навыки. Так, 30 ноября в пространстве Москвы пройдет мастер-класс, участники которого погрузятся в чайную культуру, узнают правила составления полезного напитка и научатся различным способам заваривания. Ведущие мастер-класса поделятся рецептом уникального авторского напитка «Московский чай». Посетителям предложат травяные и фруктовые добавки, которые придадут ему уникальность. Готовые сборы упакуют в крафт-пакеты, которые можно будет украсить рецептом или пожеланием столице.

2 декабря посетители научатся расписывать шоперы. Участники мастер-класса выберут заготовки с московскими мотивами. Например, «Сердце столицы», который символизирует транспортные системы Большой кольцевой линии метро и Московского центрального кольца. Занятие подойдет даже тем, у кого нет навыков рисования, так как его проведут опытные мастера.

Еще один творческий урок состоится 3 декабря. В этот день гости пространства Москвы попробуют себя в создании деревянных значков. Участники разберутся в основах росписи по дереву, узнают о подходящих материалах и кистях, а затем изготовят оригинальную поделку с изображением символа столицы.

Все необходимые материалы гости получат на месте, а результат работы они смогут забрать домой. Пространство Москвы регулярно проводит такие познавательные встречи, чтобы через творчество погрузить посетителей выставки в столичные традиции. Мероприятия проходят без предварительной регистрации, принять участие в них смогут все желающие.

Выставка «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Пространство Москвы находится в павильоне № 75 ВДНХ. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI