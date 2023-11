Финансовые новости: Публичные компании придерживаются принципов корпоративного управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Компании, акции которых включены в котировальные списки, соблюдают 76% принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Об этом свидетельствуют данные из обзора регулятора за 2022 год. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующим периодом, несмотря на смягчение корпоративных требований. Однако уменьшилось количество компаний, заявивших о полном соблюдении отдельных рекомендаций.

В прошлом году компании получили большое количество регуляторных послаблений, которые в том числе существенным образом изменили базовые правила корпоративного управления. Значительная часть компаний проводила общее собрание акционеров путем заочного голосования, тогда как Кодекс рекомендует очный формат. Не все смогли оценить качество работы совета директоров из-за того, что ему было разрешено работать в усеченном составе: в результате санкционного давления многие члены покинули свои посты. Также компании воспользовались своим правом не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. При этом увеличилась доля компаний из котировального списка, заявивших о внедрении прозрачного механизма определения размера дивидендов и их выплаты. Публичные компании из некотировального списка внедряют в свою практику корпоративного управления все больше рекомендаций Кодекса. Доля обществ, применяющих менее 50% рекомендаций Кодекса, планомерно сокращается и в 2022 году снизилась с 42 до 38%. Фото на превью: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

