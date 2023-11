Финансовые новости: Первый крупный аукцион по продаже углеродных единиц состоялся на Национальной товарной бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30 ноября 2023 года на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в Группу “Московская Биржа”) успешно проведен аукцион по продаже углеродных единиц. Это первый крупный биржевой аукцион по продаже углеродных единиц с сентября 2022 года, когда вступило в действие регулирование этого рынка и была запущена инфраструктура выпуска и обращения углеродных единиц.

Продавцом и заказчиком аукциона выступила компания СИБУР.

По итогам торгов заключено 2 сделки купли-продажи общим объемом 2735 углеродных единиц. Покупателями выступили Газпромбанк (в лице дочерней компании) и компания “Карбон Зиро”. Средневзвешенная цена продажи составила 700 российских рублей за углеродную единицу.

Углеродные единицы были сгенерированы в результате реализации климатического проекта на предприятии “СИБУР-Химпром”, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов при производстве диоктилтерефталата (ДОТФ). Изменение технологии позволило снизить удельное потребление природного газа на единицу произведенной продукции.

Никита Захаров, директор Национальной товарной биржи:

“За последний год на рынок вышел значительный объем углеродных единиц от реализованных за год климатических проектов и возник спрос на эффективный механизм реализации этого актива по рыночной цене. И биржевые торги на товарных аукционах НТБ успешно решили поставленную задачу, обеспечив быстрый выход на торги и прозрачное, открытое ценообразование для этого рынка. Уверен, что положительный опыт компании СИБУР станет примером и для других участников”.

Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития России:

“Мы видим, что созданный в РФ добровольный углеродный рынок развивается: бизнес все активнее вовлекается в деятельность по реализации климатических проектов и выпуску углеродных единиц, формируется рыночная цена на углерод, которая служит ориентиром для бизнеса в части инвестиционной привлекательности таких проектов”.

Оксана Гогунская, генеральный директор АО “Контур” (оператор реестра углеродных единиц РФ):

“За год работы рынка компании приобрели опыт в регистрации климатических проектов и выпуске углеродных единиц, были проведены единичные внебиржевые сделки. Пришло время, чтобы привычным способом приобретения углеродных единиц стали биржевые сделки. В этом случае, во-первых, у потенциальных покупателей будет понимание, по какой цене и где можно приобрести достаточное количество единиц для снижения углеродного следа компании, а во-вторых, у исполнителей климатических проектов появится возможность более обоснованно проводить инвестиционный анализ себестоимости проектов”.

Алексей Козлов, член правления – управляющий директор СИБУРа: “СИБУР системно снижает воздействие на окружающую среду. Благодаря реализации климатических проектов на предприятиях мы не только сокращаем выбросы парниковых газов, но и способствуем развитию углеродного рынка. Ранее мы уже проводили сделки с углеродными единицами через международные платформы, а сегодня впервые провели крупные сделки в российском реестре. Примечательно, что первые они не только для нас, но и для рынка. Эти сделки продемонстрировали наличие спроса на углеродные единицы в России, и важно, что этот спрос обусловлен не регуляторными обязательствами, а именно добровольными целями компаний в области устойчивого развития. Уверен, что в будущем углеродный рынок продолжит развиваться”.

Екатерина Салугина-Сороковая, первый вице-президент Газпромбанка:

“Газпромбанк, как один из драйверов повестки устойчивого развития в России, член финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде UNEP FI, ведет свою деятельность с учетом принципов экологической ответственности. Банк взял на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов от собственной деятельности, которое частично исполняет путем покупки углеродных единиц от проектов, созданных в России и зарегистрированных в российском реестре”.

Владислав Березовский, директор по развитию ООО “Карбон Зиро”:

“Компания “Карбон Зиро” выступает на углеродном рынке в качестве брокера и приобрела углеродные единицы для одного из своих клиентов. Мы видим существенный потенциал для развития углеродного рынка в России и ищем все возможные пути для удовлетворения потребностей наших клиентов в использовании инструментов компенсации углеродного следа”.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 г. с целью организации биржевого товарного рынка Группы “Московская Биржа”. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза России при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Реестр углеродных единиц функционирует в России с сентября 2022 года, оператором выступает АО “Контур”. Углеродная единица – верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. Первые углеродные единицы были выпущена на НТБ в сентябре 2022 года. РЭА Минэнерго координировало работу по структурированию первой сделки по продаже углеродных единиц.

ООО “Карбон Зиро” предлагает решения в области устойчивого развития для достижения целей по снижению и компенсации углеродного следа, в том числе брокерские и консалтинговые услуги в области углеродных единиц и сертификатов зелёной электроэнергии, реализации климатических проектов, подготовки углеродной отчётности, разработки сопутствующего программного обеспечения для автоматизации процессов инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов.



