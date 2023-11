Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Накопленный запас прочности позволит реальному и финансовому секторам российской экономики сохранить прочное финансовое положение в условиях жесткой денежно-кредитной политики, показывает анализ Банка России.

Долговая нагрузка крупнейших компаний реального сектора возрастает, в том числе на фоне снижения экспорта, но в целом они остаются достаточно устойчивыми благодаря относительно низкому долгу. Банки имеют высокую процентную маржу и запас капитала, и это поможет им справиться с процентным риском. Хорошая достаточность капитала и прибыль некредитных финансовых организаций позволили им абсорбировать негативные эффекты от роста ставок. Тем не менее в экономике сохраняется ряд уязвимостей — в частности, подверженность санкционным рискам, вложения граждан в иностранные инструменты, дисбалансы на рынке недвижимости и риски закредитованности населения. Более подробно читайте в очередном выпуске Обзора финансовой стабильности. Фото на превью: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI