Финансовые новости: Компании и банки сохранят устойчивость в условиях повышенных ставок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Долговая нагрузка крупнейших компаний реального сектора возрастает, в том числе на фоне снижения экспорта, но в целом они остаются достаточно устойчивыми благодаря относительно низкому долгу. Банки имеют высокую процентную маржу и запас капитала, и это поможет им справиться с процентным риском. Хорошая достаточность капитала и прибыль некредитных финансовых организаций позволили им абсорбировать негативные эффекты от роста ставок.

Тем не менее в экономике сохраняется ряд уязвимостей — в частности, подверженность санкционным рискам, вложения граждан в иностранные инструменты, дисбалансы на рынке недвижимости и риски закредитованности населения.

Более подробно читайте в очередном выпуске Обзора финансовой стабильности.

Фото на превью: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom