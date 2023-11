СПбГАСУ – лучший из архитектурно-строительных вузов на олимпиаде по теоретической механике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 21–24 ноября проходила Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике. В этом году олимпиада впервые проводилась в комбинированном формате: оффлайн и дистанционно. Участие в ней приняли более 115 студентов в составе 33 команд из России и Туркменистана.

Участникам были предложены восемь заданий по основным разделам теоретической механики, в работе над которыми студенты продемонстрировали высокие навыки решения сложных и нестандартных задач. Результаты оценивались в личном и командном зачётах. Кроме того, для желающих команд проводился компьютерный конкурс.

В состав команды СПбГАСУ вошли студенты второго курса специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» Владислав Лаптев, Артём Григорьев, Анастасия Зимовец и Александра Леонова, которые приняли участие в очном туре олимпиады. Ребята выступили достойно, получив дипломы в личном зачёте, а также диплом пятой степени в командном зачёте, и заняли первое место среди всех архитектурно-строительных вузов.

