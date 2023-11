Собянин рассказал, как в Москве готовят будущих инженеров и ИТ-специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столичных школах внедряется новый стандарт предпрофильного образования. Это дает возможность старшеклассникам заранее познакомиться с будущими профессиями и подготовиться к поступлению в вуз или колледж. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Специалисты в сфере современных технологий нарасхват, и подготовка будущего профессионала, по-хорошему, должна начинаться со школьной скамьи. Мы проделали большую работу, чтобы у московских школьников такая возможность была и чтобы ребята после школы могли поступать в вузы мечты», — написал Мэр Москвы.

Первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и ИТ. Сейчас они есть в каждой второй школе в Москве. Для этого потребовалось не только реорганизовать учебный процесс, пересмотреть программы, но и оснастить лаборатории образовательных учреждений новейшим оборудованием, в том числе 3D-сканерами и 3D-принтерами, системами сбора и анализа данных, а также фрезерными, токарными, шлифовальными и другими станками.

К настоящему времени в инженерных классах 225 школ столицы учатся 10,8 тысячи старшеклассников. Они углубленно изучают физику, химию, математику и информатику. Их программа обучения включает предпрофессиональные спецкурсы «Инженерный практикум» и «Технологии современного производства». Партнерами проекта являются 30 столичных вузов и два научно-исследовательских института.

ИТ-классы в 151 городской школе посещают 7,6 тысячи учеников. Акцент в обучении сделан на физику, математику и информатику. Для ребят организуют предпрофессиональные курсы «Программирование», «Информационные технологии», «Введение в специальность». Реализовывать проект помогают 19 московских вузов.

Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ

Следующим этапом стала разработка нового стандарта предпрофессионального образования. С этого года в соответствии с ним ведется обучение во всех инженерных и ИТ-классах города. В его основу заложены принципы, позволяющие обеспечить сбалансированность образовательных программ и всестороннее знакомство старшеклассников с особенностями будущих профессий.

Первый из них — это углубленное изучение профильных предметов. Фундаментальные знания необходимы учащимся как для успешной сдачи ЕГЭ и обучения в вузе, так и в будущем — для решения практических задач конкретной отрасли. Будущие инженеры и ИТ-специалисты углубленно изучают математику, информатику и физику, а на остальных предметах всесторонне исследуют выбранные сферы специализации. Например, первые знакомятся с произведениями об изобретателях, историей науки и техники, а вторые читают научную фантастику.

В программу обучения старшеклассников также входят обязательные предпрофессиональные спецкурсы. Практика в школьных лабораториях помогает им закрепить знания и сформировать практические навыки.

К примеру, на инженерном практикуме ребята изучают техническую механику, учатся работать с электроизмерительными приборами — различными датчиками и осциллографом, знакомятся с тепловыми процессами в различных устройствах и световыми явлениями в оптических системах. Они также занимаются робототехникой, осваивают технологии 3D-печати, реверсивного инжиниринга и различные способы обработки материалов.

Будущие ИТ-специалисты учатся программировать на разных языках, узнают о наиболее распространенных профессиях в своей сфере, в том числе в области информационной безопасности, изучают 3D-моделирование и аддитивные технологии, машинное обучение и искусственный интеллект, пробуют разрабатывать мобильные приложения, конструировать умные устройства на базе микроконтроллеров и управлять беспилотниками.

Новый стандарт: обучение в предпрофессиональных классах стало более практико-ориентированным

Столичные предприятия проводят комплексные экскурсионные программы для учеников профильных классов. Знакомство с реальным производством позволяет получить первые представления о профессиональной культуре.

Организовывать туры на промплощадки помогает проект «Открой#Моспром». Он объединил около 50 высокотехнологичных московских компаний, выпускающих различную продукцию — от медицинского оборудования до комплектующих самолетов. С начала этого учебного года на промпредприятиях состоялось более 120 экскурсий.

Для учеников ИТ-классов проводят экскурсии и организуют учебные дни в офисах крупных специализированных компаний. Среди них, в частности, «1С», «Яндекс», «ВК», «Ростелеком», НИИ «Восход», Гидрометцентр России, «Код безопасности». Их представители рассказывают, как проходит работа и как построить карьеру в ИТ-организации.

Для старшеклассников, которые хотят продолжить знакомство с будущей профессией вне школы, в столице создана экосистема технопарков — более 300 площадок по всему городу.

ИТ-компании также сотрудничают и с проектом «День без турникетов» — приглашают всех желающих познакомиться со своей внутренней кухней.

Кроме того, у московских старшеклассников есть уникальная возможность получить первую профессию еще до окончания школы. Каждый ученик 10-го предпрофессионального класса проходит 64-часовое обучение в колледже.

Ученики инженерных классов осваивают профессию «чертежник-конструктор» — изучают методы и средства выполнения чертежных работ, виды рабочих чертежей, стандарты оформления конструкторской документации и другие аспекты специальности. Ребята из ИТ-классов готовятся проходят подготовку по специальности «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Они знакомятся с основами системного и сетевого администрирования, учатся работать в Linux, настраивать локальные сети, обеспечивать интернет-безопасность.

Специальность вместе с аттестатом: столичных старшеклассников приглашают пройти «Профессиональное обучение без границ»

Узнать больше о будущей профессии старшеклассникам помогают опытные наставники из ведущих столичных вузов. Под их руководством учащиеся создают проекты по выбранному профилю, погружаясь в научную среду. В конце учебного года они защищают проекты на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Для разработки проекта школьникам предлагается более 15 направлений — от машиностроения и транспорта до прикладной физики и цифровой энергетики. Традиционно лидируют проекты по программированию: веб-сайты, приложения и программы. Популярностью также пользуются 3D-моделирование, 3D-печать, VR-технологии, приборостроение, микроэлектроника и схемотехника.

Победители и призеры конференции могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, что повышает шансы на поступление в вуз.

Программы вузов, колледжей и школ не дублируются и органично дополняют друг друга, что обеспечивает сбалансированную учебную нагрузку. Ребята изучают разные аспекты выбранных направлений.

«С 2015 года предпрофессиональные классы уже успели отлично себя зарекомендовать — ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнеры, на базе которых дети и проходили подготовку. С введением нового стандарта предпрофессионального образования в московских школах мы сможем готовить все больше высококлассных специалистов для одного из самых перспективных направлений экономики», — отметил Мэр Москвы.

