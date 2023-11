Собачьи площадки, кабинет грумера и горячая линия для котиков: как в Москве заботятся о домашних животных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Содержать дома питомца не только большая радость, но и серьезная ответственность, ведь животные требуют постоянного внимания и ухода. Чтобы заботиться о них москвичам было удобнее, в столице реализуют полезные проекты. В рамках проекта «Питомцы в Москве» в районах создают оборудованные площадки для игр и тренировок собак. В столице модернизируют ветклиники, открывают стационары, работают зоогостиницы. Заботится город вместе с жителями и о хвостатых, оставшихся без крова.

Во Всемирный день домашних животных, который отмечают 30 ноября, рассказываем, как Москва развивает инфраструктуру для долгой и счастливой жизни питомцев и какие сервисы для этого уже работают в столице.

От вакцинации до зоопсихолога

Здоровье для животных, как и для людей, — самое главное. Поэтому в городе активно развивают ветеринарную помощь. В столице открыто 26 государственных ветклиник. Там работают специалисты не только общего, но и узкого профиля, например кардиологи, офтальмологи, ортопеды и даже зоопсихологи.

В клиниках оказывают весь спектр услуг: от вакцинации до операций. Например, в любой госветклинике города питомцу можно сделать бесплатную прививку от бешенства. А еще для удобства москвичей вакцинацию животным проводят на дому или во временных прививочных пунктах.

В день специалисты госветклиник Москвы принимают свыше тысячи пациентов, а в год — более 450 тысяч. Это кошки, собаки, грызуны, птицы и рептилии. В этом году столичные ветврачи провели уже больше 405 тысяч приемов.

Но и это не все возможности. В Москве работает круглосуточная выездная ветеринарная служба. Ветврачи едут на вызов в специально оборудованных автомобилях: здесь есть аппараты УЗИ и ЭКГ, мини-лаборатория и даже реанимационный чемоданчик.

Кроме того, «поставить на лапы» питомцев помогут в круглосуточном стационаре. Он открылся в этом году в районе Вешняки. Здесь лечат животных с тяжелыми травмами и заболеваниями, делают операции и проводят реабилитацию. Одновременно в стационаре могут находиться более 40 животных. На поправку тут пошли уже 206 кошек, 126 собак и один необычный зверек — хорек Мартин. Ему сделали операцию, чтобы извлечь из желудка съеденную мелкую игрушку.

Не допустить серьезных последствий нередко помогает быстрое реагирование, поэтому в Москве работает круглосуточный контакт-центр для владельцев животных. Операторы помогут записать питомца в клинику или вызвать ветврача на дом, расскажут, как подготовить животное к прививке или оформить ему документы. Позвонить можно по единому номеру: +7 495 612-04-25.

А еще в столице работают зоогостиницы. Там можно оставить собак, кошек, кроликов, птиц и даже рыбок на время отпуска, командировки или непредвиденного отъезда. Питомцы получат хороший уход и будут находиться под наблюдением опытных ветеринаров.

Ветпаспорт и вакцинация: как подготовить питомца к заселению в зоогостиницуВрачи городских ветклиник разработали удобные памятки для владельцев домашних животныхСервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались более 700 тысяч раз

Всё важное о питомце — в смартфоне

Заботиться о домашних животных москвичам помогают электронные сервисы на портале mos.ru. Одна из самых популярных услуг — онлайн-запись к ветеринару.

В июле этого года на портале mos.ru заработал суперсервис «Мой питомец», где собрана вся информация о ветеринарных услугах и сервисах в столице. Кроме того, с помощью сервиса можно получить доступ к амбулаторной карте домашнего животного. В карту автоматически подгружаются данные о посещении государственных ветклиник, история болезни, сведения о вакцинации, результаты анализов и назначения.

В суперсервисе также можно найти полезную информацию о домашних любимцах и их здоровье. В разделе «Жизненные ситуации», например, опубликованы советы ветеринаров по содержанию питомцев, а на интерактивной карте — адреса площадок для выгула, ветклиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц.

Добавить информацию о домашних животных можно в личном кабинете на mos.ru. Если питомцев несколько, то для каждого будет создана отдельная страница.

А полезный спецпроект «Как стать суперхозяином» поможет разобраться в самых важных вопросах содержания животных. Тут можно узнать, как зарегистрировать питомца, подобрать ему рацион, привить, чипировать и взять его с собой в поездку.

Пригодиться может и сервис поиска, если питомец потерялся. Он работает по принципу электронной доски объявлений и позволяет искать животных по базе опубликованных сообщений. Размещать можно и объявления о том, что чью-то пропажу нашли.

День верных друзей: горожанам напомнили, как заботиться о собакахАмбулаторная карта домашнего любимца в режиме онлайн: как работает суперсервис «Мой питомец»

Тренировки во дворе и бьюти-процедуры

Чтобы сделать город комфортным для прогулок с животными, в рамках программы «Мой район» с 2021 года реализуется проект «Питомцы в Москве». Концепцию современных площадок для выгула собак разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации. Новые тренировочные комплексы постепенно появляются в разных районах. За время работы проекта построили 59 современных площадок для выгула, из них 26 — за 2023 год. Найти площадку рядом с домом можно по ссылке.

Новые площадки для собак удобны и отвечают всем требованиям безопасности. На входах установлены двойные ворота, не позволяющие животному выбежать с территории, а сами площадки оборудованы современными тренажерами для занятий. Отдельно предусмотрены места для отдыха со скамейками и навесами.

В рамках проекта в Бабушкинском районе на Кольской улице (владение 16 а) открыли целый парк для выставочных и кинологических мероприятий. Там разместили профессиональные тренажеры для дрессировки, оборудовали большое поле для соревнований и удобные трибуны на 170 мест.

Во время открытия площадок в рамках проекта «Питомцы в Москве» работают передвижные пункты красоты и здоровья для собак «Мобильный груминг». Специалисты сделают питомцу прическу, постригут когти и почистят уши, а владельцам расскажут, как ухаживать за собакой. Все услуги предоставляют бесплатно по предварительной записи.

Кроме того, площадки для тренировок и выгула собак оборудованы и в 17 московских парках культуры и отдыха. Например, в парке у прудов «Радуга» собаки могут пройти полосу препятствий, а в парке «Фили» — освоить трамплин и качели-балансир. Просторная площадка ждет активных животных на территории зоны отдыха «Левобережье». Там есть бум, кольцо для прыжков и другие тренажеры. А в парке «Сокольники» на площадке можно посмотреть, как работают кинологи и как собак готовят к соревнованиям.

«Город идей»: в столице реализовали 20 предложений участников проекта «Питомцы в Москве»Собянин открыл парк для домашних животных в рамках проекта «Питомцы в Москве»«Питомцы в Москве»: в парке «Яуза» открылась тематическая фотовыставкаСобачьи площадки и тренажеры: в каких парках можно погулять с питомцем с пользой

Найти дом для четвероногих

В Москве работает 13 городских приютов, где живут около 16 тысяч бездомных собак и кошек. Они привиты, стерилизованы и чипированы, а многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично. Так, с начала 2023 года из городских приютов москвичи забрали домой более двух тысяч собак и кошек.

Бездомным животным активно помогают почти 13 тысяч зооволонтеров. Это одно из самых популярных направлений волонтерства в Москве. Дети и взрослые приезжают в приюты, гуляют с животными, помогают найти для них хозяев, покупают корм и лекарства. Например, за 2023 год волонтеры собрали более 17,4 тонны корма, медикаментов и других товаров.

Вместе с волонтерами спасают четвероногих и некоммерческие организации (НКО). Они также подыскивают им новых хозяев, открывают пункты приема кормов, проводят в школах уроки доброты и даже строят собственные приюты. А еще НКО реализуют необычные городские проекты.

Так, благодаря некоммерческим организациям в Москве заработала горячая линия «Кошки в городе» для людей, неравнодушных к судьбе уличных животных. Операторы кол-центра рассказывают, как найти зверьку место для передержки, где сделать стерилизацию или получить ветеринарную помощь. Линия работает бесплатно по номеру: +7 495 255-12-95.

Еще при поддержке НКО в Москве готовят собак-терапевтов. Так, хвостатые жители Кожуховского приюта выезжают на терапевтические встречи к людям с ограниченными возможностями здоровья. Предварительно собаки проходят курс начальной дрессировки и учатся навыкам послушания. А еще для бездомных животных НКО организуют опекунство. Такой формат подойдет тому, кто хотел бы помочь, но не может взять животное домой. Питомец продолжает жить в приюте, но получает помощь и заботу.

Для поддержки НКО, работающих в сфере помощи животным, город проводит конкурс грантов Мэра Москвы. В этом году его победителями стали девять инициатив в сфере зоозащиты.

Помочь просто

Позаботиться о четвероногих может каждый москвич. Даже если сейчас нет возможности взять домой животное с улицы или из приюта, с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru можно сделать пожертвование в адрес организаций, занимающихся спасением, лечением и поиском нового дома для бездомных кошек и собак. В разделе «Животным» представлено 10 проверенных благотворительных организаций.

Пожертвование можно направить в адрес определенной программы или поддержать подопечных сразу всех организаций через опцию «Помочь всем». Тогда платеж поделится поровну между всеми благотворительными программами в категории. На собранные с помощью горожан средства фонды оплачивают услуги ветеринаров, закупают корма и расходные материалы.

Помогать просто: как поддержать бездомных животных с помощью благотворительного сервиса mos.ruМуся, Барсик, Пельмешка: какими именами москвичи чаще всего называют кошекОперация хомяку и срочные советы: в контакт-центре для владельцев питомцев рассказали, по каким вопросам звонят москвичи

