Сложные задачи и управленческие решения: в Москве назвали лучших бухгалтеров

В Москве завершился турнир среди сотрудников централизованных бухгалтерий «Звезды профессии». К состязанию присоединились почти все бухгалтерии города. Было подано 34 заявки, а до финала добрались восемь лучших команд.

Соревнование проходило несколько дней и включало разные этапы. Участники финала на ВДНХ решали сложные бухгалтерские задачи и показывали умение принимать управленческие решения. Впервые была организована прямая трансляция финала.

Первое место завоевала команда «Принцессы учета» (Департамент образования и науки города Москвы), второе — команда «ЗаОблачный квинтет» (Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы), третье — команда «Финансовый магнат» (Департамент образования и науки города Москвы).

«Столичная система централизованных бухгалтерий не имеет аналогов и постоянно совершенствуется. Уникальная методология и современные ИТ-решения обеспечивают качественный учет и отчетность, финансовую дисциплину и принятие эффективных управленческих решений. С учетом живого отклика и энтузиазма профессионального сообщества мы решили сделать турнир ежегодным. Уверена, что он станет доброй традицией для московских бухгалтеров», — отметила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

По словам участников, турнир помогает профессиональному развитию, также это хорошая возможность проверить свои компетенции и определить направления для дальнейшего роста.

«Турнир такого уровня и масштаба еще раз показывает, что в Правительстве Москвы работают талантливые, мотивированные и знающие свое дело сотрудники. Кадровые сервисы уделяют особое внимание развитию компетенций специалистов и управленческих навыков руководителей, разрабатывают и внедряют сервисы по работе с командами. Формирование профессиональных сообществ — это один из инструментов, который позволяет создать пространство для коммуникации и обмена опытом между коллегами, чтобы работа на благо города была еще эффективнее. Благодаря тесному взаимодействию со столичным Департаментом финансов появился турнир “Звезды профессии”, и мы продолжаем работу над созданием профсообществ и в других сферах», — отметил Павел Малыхин, начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы, Кадровые сервисы.

Турнир проходил во второй раз в рамках реализации масштабного проекта по внедрению в городе единой модели централизованного бухгалтерского учета. Организаторами выступили столичные департаменты финансов и информационных технологий, а также Кадровые сервисы Правительства Москвы.

Первое состязание завершилось в ноябре 2022-го. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Москва активно развивает систему централизованного бухгалтерского учета. Планируется, что к концу 2025 года ее внедрят 167 городских ведомств и абсолютное большинство учреждений.

