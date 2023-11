Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершилось благоустройство территории возле станции метро «Царицыно». На месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, обустроили сквер. Здесь высадили деревья, установили лавочки и качели, оборудовали навесы для защиты от осадков.

«По поручению Сергея Собянина развиваем перспективный московский городской вокзал Царицыно: там появляется новая транспортная инфраструктура, осенью открылся обновленный Царицынский рынок, закончили благоустройство возле станции метро. В прошлом году заменили тоннель на участке Замоскворецкой линии метрополитена, и поездки стали еще безопаснее и надежнее», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За полгода специалисты полностью заменили тоннель на участке от станции метро «Царицыно» до «Кантемировской». На перегоне заново построили 270 метров тоннеля с применением современных технологий.

Кроме того, отремонтировали подземный переход, открыли дополнительный выход из южного вестибюля станции «Царицыно», он был закрыт почти 40 лет.

В октябре после реконструкции открыли Царицынский рынок. Он стал одним из самых современных в городе. Весной рядом со станцией метро завершат обустройство двух спортивных площадок.

ne

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI