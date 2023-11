Россия и Индонезия договорились об организации групповых туристических поездок в Москву и Казань

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках работы Минэкономразвития России по развитию въездного туризма и при участии представителей Министерства в Индонезии оказано содействие в запуске регулярных групповых туров индонезийцев в Москву и Казань, а также в проведении бизнес-миссии Комитета по туризму города Москвы и московских туроператоров в город Джакарту.

На официальном приеме в честь запуска бизнес-миссии 27 ноября 2023 года для представителей более 120 индонезийских туристических агентств проведена презентация туристического потенциала города Москвы, организованы b2b встречи, а также состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между российским туроператором FUN&SUN и индонезийской торговой компанией PT Manna Indonesia Group и Inaris International Corp.

В соответствии с достигнутыми договоренностями планируется, что регулярные групповые поездки индонезийских туристов в Россию стартуют в феврале 2024 года.

«Индонезия является одним из наиболее перспективных рынков с точки зрения увеличения как въездного, так и выездного туризма. Наши народы проявляют взаимный интерес к культуре обеих стран., – отметил Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. – В этом году Индонезия вошла в список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию, что, безусловно, делает путешествия в нашу страну более доступными».

Дополнительным импульсом для развития туризма между Россией и Индонезией станет создание до конца года межведомственной Рабочей группы. Деятельность группы будет направлена на взаимное продвижение туристических продуктов, создание комфортных условий пребывания туристов

и сближение стандартов в туристической сфере.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI