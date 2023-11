Регистрация на олимпиаду студентов и выпускников «Высшая лига» продлится до 22 января

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Высшая лига» — интеллектуальное соревнование для всех студентов и выпускников любого вуза, гражданства и года обучения, желающих проверить свои знания и компетенции в уже освоенных направлениях, а также в тех, к которым возник интерес. Оба этапа олимпиады пройдут онлайн. Дипломанты получат преимущества при поступлении на магистерские программы НИУ ВШЭ. В 2023 году 22,5% набора в магистратуру составили участники «Высшей лиги». Студентом Вышки стал каждый третий дипломант олимпиады. Проявить себя на олимпиаде и получить заслуженное признание могут студенты и выпускники с самыми разными интересами. «Высшая лига» дает отличную возможность заявить о себе как о перспективном специалисте и пройти своеобразный тест на соответствие уровню требований Высшей школы экономики. Результаты прошлого года В прошлом учебном году в олимпиаде студентов и выпускников «Высшая лига» принял участие 9901 человек из 81 региона России и 24 стран мира. Дипломантами стали 1056 человек.

Среди зачисленных есть и те, кто получил свой диплом еще в 2022 году и использовал год спустя, после выпуска из бакалавриата. Изменения в структуре олимпиады В этом году олимпиада проводится по 38 направлениям, некоторые из них делятся на треки и помогают точнее определиться с будущей специализацией в магистратуре. По сравнению с прошлым учебным годом в структуре олимпиады произошли следующие изменения. Направление «Гражданское право: регулирование цифровых технологий и интеллектуальной собственности» переименовано в «Правовое регулирование цифровых технологий». Трек «Классический и современный Восток», который ранее был представлен сразу в двух направлениях, останется только в направлении «Востоковедение». В составе направления «Политология» появится трек «Анализ данных для государства и общества», который соответствует одноименной образовательной программе НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Направление «Публичное право и публичные финансы» изменит название на «Публичное право» и будет разделено на три трека: «Публичное право и GR», «Финансовое, налоговое и таможенное право» и «Фармправо и здравоохранение». Направление «Судебная власть и процессуальное право» меняет название на «Судебная власть и уголовный процесс» и продолжит существование без треков. Упор в заданиях по направлению будет сделан на уголовный процесс, в то время как вопросы арбитражного и гражданского процесса освещаются в направлении «Юрист в бизнесе». Треки «Экономика» и «Финансовая экономика» объединятся в единое направление «Экономика». Партнеры В этом году генеральным партнером олимпиады «Высшая лига» стал Сбер. Дипломанты олимпиады по релевантным направлениям смогут получить специальный промокод на прохождение стажировки Sberseasons, минуя этап скрининга, а также право сформировать команду и принять участие сразу во втором этапе студенческого акселератора, чтобы создать технологический стартап под руководством персонального наставника. Участники олимпиады узнают о карьерных возможностях Сбера и пообщаются с представителями блока «Люди и культура». Дипломанты и медалисты Отборочный этап олимпиады пройдет с 25 по 31 января, заключительный — с 10 по 17 марта 2024 года. По каждому направлению независимо от наличия треков может быть определено до четырех призовых статусов: медалист, дипломант I, II и III степени. Дипломанты I, II, III степени по каждому треку (или по направлению в целом, если треков нет) определяются на основании рейтинга. Он строится по убыванию суммы баллов, полученных участниками за задания инвариантной части, и баллов за задания вариативной части, относящиеся к этому треку. Медалистами в направлении без треков становятся участники с самой большой суммой баллов, в направлении с двумя и более треками — участники, которые набрали пороговое значение баллов по любым двум трекам. Пороговое значение определяет жюри после заключительного этапа. Призы и преференции Медалисты, победители и призеры «Высшей лиги» получают преференции при поступлении на магистерские программы всех кампусов НИУ ВШЭ (действуют не менее двух лет с момента получения статуса дипломанта), скидки при оплате обучения и дополнительные баллы к портфолио. Медалисты также награждаются медалями и получают призы. Дипломанты, поступившие на магистерские программы в 2024 году, смогут претендовать на получение грантов президента Российской Федерации. Дипломанты прошлого года, желающие в этом году вновь принять участие в олимпиадных состязаниях, должны пройти регистрацию и могут сразу принять участие в заключительном этапе, пропустив отборочный. Если дипломант прошлого года принял участие в отборочном этапе, но не добился успеха, право принять участие в заключительном этапе за ним сохраняется.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI