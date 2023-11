Развивая сотрудничество: делегация Политеха побывала в Республике Мали

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, координатор консорциума Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ), провел в Республике Мали «Неделю российского образования и науки».

20 ноября в Республику Мали прибыла делегация из российских вузов-участников РАФУ. Помимо СПбПУ, были представлены Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В. И. Ульянова (Ленина) ЛЭТИ, Российский государственный гидрометеорологический университет (Гидромет), Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

От СПбПУ участвовали руководитель проектного офиса РАФУ Максим Залывский, заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина, доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Исса Того и директор Высшей школы международных образовательных программ Виктор Краснощеков. В присутствии Министра высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансая и заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Сергея Терашкевича состоялась церемония официального открытия Центра русского языка СПбПУ и Центра открытого образования Южно-Уральского педагогического университета.

Россия намерена оказать содействие Министерству высшего образования и научных исследований Мали в подготовке высококвалифицированных специалистов, необходимых для реализации национальных программ социально-экономического развития. В этой связи количество квот для малийских граждан, желающих получить образование в России, увеличена в десять раз , — отметил Сергей Терашкевич.

В Высшей национальной школе инженеров был открыт Информационный центр СПбПУ и РАФУ. По словам Сергея Терашкевича, эти центры позволят повысить качество языковой подготовки малийских абитуриентов, желающих получить высшее образование в России. Для них Информационный центр — это возможность сделать более осознанный выбор будущей специальности, получить информацию о российских вузах и о процедурах зачисления, грантах и стипендиях на обучение в России.

Политех провел двухдневные образовательно-просветительские мероприятия «Дни русского языка и культуры». Студенты малийских вузов посмотрели презентации и видеофильмы о российском образовании, узнали об образовательных проектах, которыми они могут воспользоваться, о культуре и традициях нашей страны.

Не менее важным шагом российско-африканского сотрудничества стало открытие Политехом «Центра довузовской подготовки» в Частном университете Ахмед Баба. На официальной церемонии присутствовал представитель Посольства Российской Федерации в Республике Мали и Республике Нигер. Университет оборудовал для центра два зала: лингафонный класс с доступом в интернет для занятий онлайн и лекционный зал на 40 мест. В центре будут обучать русскому языку студентов бакалавриата для поступления на программы магистратуры в СПбПУ и другие российские вузы.

На переговорах о сотрудничестве с вузами РАФУ участники договорились разработать современные программы по энергетике с СПбПУ, по метеорологии с Гидрометом, по добыче полезных ископаемых — с РГГУ.

Мы надеемся, что центры также будут работать для граждан соседних стран, что позволит создать в Мали образовательный хаб для всей Западной Африки. Кроме того, Министерство высшего образования и научных исследований Мали планирует строительство новых университетов, которые будут создаваться на базе российских образовательных программ и с участием ведущих российских вузов, в первую очередь участников РАФУ , — рассказал Сергей Терашкевич.

Российская делегация приняла участие во встрече с ректорами вузов, которая прошла в Министерстве. В республике уже готовят проект по децентрализации высшего образования и строительству нескольких новых университетов, в том числе и политехнического. Министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай выразил желание посетить Санкт-Петербург в ближайшее время.

В 2017 году были сделаны первые шаги нашего сотрудничества с Политехническим университетом. Сегодня же, в рамках РАФУ, уже более 50 российских вузов готовы осуществлять совместную научно-образовательную деятельность и способствовать укреплению российско-африканского сотрудничества. Открытые центры станут для обеих стран настоящим мостом, и даже трамплином, для успешного развития двустороннего партнёрства наших государств , — подчеркнул Бурема Кансай.

СПбПУ готов помогать в развитии нового Политеха в Мали и совместной разработке современных образовательных программ по различным техническим направлениям. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве консорциума «Российско-африканский сетевой университет» с тремя новыми вузами: Высшей национальной школой инженеров в городе Бамако, Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и Университетом наук, техники и технологий Бамако.

В рамках “Недели российского образования и науки” в Мали мы проделали огромную работу: открыли Центр русского языка, Центр довузовской подготовки, а также Информационный центр СПбПУ и РАФУ. Эти центры будут способствовать развитию совместной научной и проектной деятельности, налаживанию межкультурной коммуникации между нашими странами. Наша активная деятельность по развитию РАФУ способствует присоединению новых участников — три вуза подписали меморандум о вступлении в консорциум. Политех планирует и дальше вести работу по укреплению российско-африканского образовательного взаимодействия. В ближайшие месяцы мы примем участие в ряде мероприятий, направленных в том числе на привлечение ведущих университетов России и Африки и крупных промышленных партнёров в РАФУ , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

