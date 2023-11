Пять студентов Политеха стали стипендиатами благотворительного фонда «Система»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Весной этого года благотворительный фонд «Система» при поддержке Минобрнауки России запустил одноимённую стипендиальную программу, чтобы поддержать исследовательскую, научную и инновационную деятельность молодёжи, содействовать трудоустройству.

В рамках стипендиальной программы финансовую, экспертную и информационную поддержку получают молодые люди, представившие на конкурс лучшие проекты и решения прикладных профессиональных задач, предложенных инновационными компаниями России.

Из более 16 тысяч участников конкурса по итогам двухэтапной оценки были выбраны авторы 79 лучших технологичных проектов, направленных на решение реальных кейсов от работодателей.

В числе победителей — пять студентов Политеха. В номинации «Тест для студентов IT» (партнёр номинации — Sitronics Group) победили Дмитрий Рожин (ИММиТ), Никита Цапов и Артас Шожат (ИКНК). В номинации «Технологии для дома» (партнёр — Группа Компаний «Эталон») победительницей стала Вероника Широкова из Инженерно-строительного института. Стипендиат в номинации «Тест для энергетиков/физиков» (партнёр — компания БЭСК) — Александр Абубакиров из Института энергетики.

Решил поучаствовать в конкурсе, поскольку мне всегда интересно соревноваться с лучшими профессионалами со всей страны. Я всегда пользуюсь возможностью проявить себя и стараюсь получать удовольствие от творческого процесса, — рассказал Александр Абубакиров. — Я участвовал в номинации „Тест для энергетиков“, собственно, это был тест на знания, — рассказал Александр, студент первого курса магистратуры. — Затем на заключительном этапе нам предложили вопросы более серьёзные. На них не было правильных или неправильных ответов, по сути, это было творческое задание. Нужно было представить своё видение по каждому вопросу и потом выступить с этой презентацией. Стипендию собираюсь потратить на помощь своей семье, и ещё деньги позволят мне сосредоточиться на науке».

«Увидел новость о конкурсе в личном кабинете и решил поучаствовать. Хотел проверить знания и навыки, полученные в университете и из собственного учебного опыта, — поделился Никита Цапов. — Стипендию планирую вложить в покупку ноутбука для учёбы, а также собираюсь пройти несколько профильных курсов для повышения квалификации».

«Я решил попробовать свои силы в конкурсе, оценить профессиональные навыки и компетенции, — сообщил Артас Шожат. — В номинации „Тест для студентов IT“ проверялись различные аспекты технической направленности, а в финальном этапе прошло собеседование с ведущими специалистами компании-партнёра Sitronics Group. Теперь, став стипендиатом, я планирую развиваться в своей области и вложиться в собственное дополнительное образование».

В октябре все финалисты прошли защиту проекта или собеседование с HR-специалистами компаний-партнёров. Теперь в течение пяти месяцев ребята будут получать стипендию в размере 20 000 рублей в месяц.

Помимо финансовой поддержки победители смогут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах программы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI