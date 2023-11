Программа «Мама-предприниматель» выходит на финишную прямую

Source: MIL-OSI Russian Language News

На выставке «Россия» 9 декабря состоится финал федеральной программы «Мама-предприниматель». Гранты до 1 миллиона рублей на развитие бизнеса найдут своих обладательниц среди 33 участниц из 28 регионов. Мероприятие стартует в 10:00 в павильоне №75 ВДНХ.

Среди финалисток 15 победительниц прошлых лет. Еще 15 предпринимательниц были отобраны специальным жюри в этом году. Их проекты оценивались по критериям оригинальности, социальной значимости, возможности к масштабированию. Вне конкурса в образовательном интенсиве примут участие 2 финалистки туристического онлайн-трека из Курганской и Московской областей, а также победительница трека «Мама на селе» из Краснодарского края.

С 6 по 8 декабря состоится интенсив – образовательный курс для финалисток, в рамках которого можно будет улучшить собственную бизнес-идею. 9 декабря в 10:00 состоится питчинг-сессия, где пройдет защита проектов, созданных в рамках интенсива.

По результатам защиты будут определены лучшие бизнес-идеи. Для победительниц предусмотрены гранты – 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Предпринимательницы также могут побороться за специальный приз от генерального партнера маркетплейса Wildberries – 250 тысяч рублей на продвижение бизнеса на маркетплейсе. А участница, которая создаст самый популярный по охватам пост во ВКонтакте, получит 100 тысяч рублей от VK Рекламы на продвижение своего дела в социальной сети.

Федеральный проект «Мама-предприниматель» – программа для деловых мам по развитию их бизнеса, существующая более 10 лет. За время проведения в ней приняли участие около 7000 женщин, 247 участниц стали победительницами конкурса. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В 2023 году Минэкономразвития России перезапустило проект с обновленным пулом партнеров: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, группа компаний Russ.

Приглашаем принять участие СМИ в освещении мероприятия! Аккредитация доступна до 6 декабря по ссылке.

Контактное лицо: Леликова Алина Андреевна, телефон: +7 (916)164-42-42, Email: LelikovaAA@economy.gov.ru

