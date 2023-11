Преподаватель Итальянского центра НГУ приняла участие в десятом Российско-итальянском кинофестивале RIFF

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Анна Гулидова, преподаватель Итальянского центра и кафедры романо-германской филологии Гуманитарного института НГУ, подготовила викторину о роуд-муви с неподражаемым итальянским актером Марко Джаллини, вопросы которой повторили путь главных героев из Тосканской деревни в Милан.

— Итальянский центр НГУ сотрудничает с «Победой» с момента своего создания. Я очень рада, что в нашем городе есть такое место, где можно регулярно смотреть фильмы на итальянском языке, с удовольствием пользуюсь такой возможностью и всегда приглашаю учеников. Приятно, что фестивали итальянского кино проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Новосибирске! Всегда было интересно переводить гостей из Италии во время фестивалей, а общение с актёрами и режиссёрами помогало лучше понять фильмы. Мне нравится, что организаторы из «Победы» стремятся придумать какие-то интересные активности: мы не только смотрим фильм, но и можем его обсудить с разными специалистами (филологами, психологами, искусствоведами и т.д.). Поэтому, когда в прошлом году руководство «Победы» обратилась к Итальянскому центру с предложением провести какое-то мероприятие в рамках фестиваля RIFF, мы с коллегами с удовольствием воспользовались этой возможностью и провели мастер-класс «Как смотреть фильмы с пользой». В этом году мы решили продолжить сотрудничество: так родилась идея небольшой викторины, предваряющей просмотр фильма, — рассказала Анна Гулидова.

Участники обсудили, кто приходится отцом итальянскому литературному языку, чем знаменита Болонья, какие приметы есть у студентов старейшего университета мира и как там появились знаменитые portici. Помимо этого, они обнаружили, что Милан можно принять за Венецию из-за района Navigli с его знаменитыми каналами.

В заключение квиза гости совместно с Анной порассуждали о том, что общего у Белого дома и Виллы Ротонда, находящейся недалеко от Виченцы. А также подумали, чем знаменит этот город и почему он называется Городом Палладио. Об этом им рассказал студент НГУ Алессандро Парлато, родом из Арциньяно, небольшого городка в провинции Виченца.

— Значимость фестиваля, безусловно, заключается в возможности просмотра современных фильмов в оригинале. Мы можем насладиться звучанием итальянского языка. Это особенно полезно для тех, кто уже учит язык, и служит отличной мотивацией для тех, кто пока только мечтает приступить к его изучению. Благодаря таким мероприятиям мы лучше узнаём культуру страны, биографии известных людей, а также то, что волнует жителей страны сегодня. Кроме того, всё это можно обсудить в тёплой атмосфере, пообщаться с людьми со схожими интересами. Для нас участие в фестивалях — хорошая возможность рассказать об Итальянском центре НГУ, о наших мероприятиях, а также поделиться своими знаниями и пообщаться с любителями итальянского языка, — отмечает Анна Гулидова.

