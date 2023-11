Политех встречает в Пулково

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

29 ноября в петербургском аэропорту Пулково Политехнический университет открыл выставку к 125-летию вуза, которая расскажет жителям и гостям Санкт-Петербурга о важнейших вехах в истории нашей страны через призму открытий учёных и инженеров Политеха.

Это уже вторая выставка, приуроченная к юбилею СПбПУ. Первая открылась в октябре на площадке Планетария 1. 12 плакатов с визуальной и текстовой информацией посвящены изобретениям, проектам и событиям, в которых политехники были первыми: сверхмощный плазмотрон, дизель-электрическая подводная лодка, Т-34, полёт человека в космос, массовый телевизор, строительный отряд. За каждым открытием стоят уникальные учёные, конструкторы и изобретатели, которыми гордится Политех. Это Михаил Кошкин , Игорь Курчатов , Марк Галлай , Иван Бубнов , Михаил Шателен и другие.

В торжественной церемонии открытия участвовали ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково) Леонид Сергеев.

Аэропорт — это центр логистики, через эти ворота проходят миллионы жителей и гостей нашего великого города, в том числе молодёжь и абитуриенты. Благодаря выставке они смогут узнать о самых важных изобретениях учёных университета. Мы работаем с Пулково уже многие годы. Студенты Политеха проходят практики и стажировки, коллеги из Пулково входят в состав государственных экзаменационных комиссий, а также проводят открытие лекции и мастер-классы, например, для студентов Высшей школы производственного менеджмента. Сегодня мы сделали важный шаг в нашем системном взаимовыгодном сотрудничестве , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Пулково работает с 82 вузами, среди которых и Политех. Мы привлекаем лучшие молодые таланты и работаем с ними по принципу “если вы чего-то не знаете, мы вас этому научим”. Таким образом, меняется не только динамика отрасли, но и в целом конкурентоспособность нашей страны , — прокомментировал генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Выставка расположена в зоне воздушных внутренних линий (зоне после досмотра) и продолжит свою работу до конца декабря.

Познакомиться с достижениями учёных и инженеров Политеха можно будет и в других самых посещаемых местах нашего города. Открытия выставок планируются на центральных вокзалах, в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского, а также ведётся подготовка авторского проекта совместно с РОСФОТО.

Фотоархив

