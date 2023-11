Подавай заявку на обучение в Венгрии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России информирует о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на стипендиальную программу Правительства Венгрии «Стипендиум Хунгарикум» для обучения, повышения квалификации в венгерских университетах в 2024/2025 учебном году.

В соответствии с Соглашением между странами венгерскую правительственную стипендию могут получить до 200 (двухсот) граждан Российской Федерации, рекомендованных Минобрнауки России по итогам рассмотрения всех заявок, направленных в соответствии с установленным настоящим письмом порядком и сроками.

К участию в конкурсе допускаются российские граждане, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, являющиеся научными, научно-педагогическими работниками, а также работниками из числа административно-управленческого персонала российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Кандидаты должны представить два комплекта документов: в Минобрнауки России и Общественный фонд «Темпус».

Сбор документов для российской стороны осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение Центр развития образования и международной деятельности «Интеробразование» по адресу электронной почты: mobility@ined.ru.

Документы для венгерской стороны загружаются кандидатами в систему подачи онлайн-заявлений «ДримЭплай» по ссылке: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

Документы принимаются сторонами в период с 15 ноября 2023 года по 15 января 2024 года.

Кроме того, кандидатам необходимо в установленные сроки направить заказным письмом согласие на обработку персональных данных в письменной форме на бумажном носителе, содержащее собственноручную подпись кандидата,в адрес ФГБУ «Интеробразование»: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1.

Всем заинтересованным кандидатам необходимо обратиться в Управление международного сотрудничества ГУУ по адресу электронной почты iyu_bogatyreva@guu.ru в срок до 08 декабря 2023 года.

Подробная информация о требованиях, предъявляемым к кандидатам, правилах и сроках подачи документов оформлена в виде приложения к настоящему письму, а также размещена на сайте ФГБУ «Интеробразование» в разделе «Академическая мобильность» – «Программы» по ссылке: https://mobility.ined.ru/academicmobility/programs/

Правовым основанием для реализации Программы является Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области высшего образования от 17 февраля 2015 года и Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии о возобновлении действия Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области высшего образования от 28 августа 2018 года.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI