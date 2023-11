Первый сезон проекта «Траектория адаптации» завершён

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Траектория адаптации» — образовательный проект, направленный на развитие института наставничества. Идея родилась в общественном институте «Адаптеры». И вот уже в апреле 2023 года проект вошел в число победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты» среди вузов, получив финансовую поддержку в размере 1 117 000 рублей. С момента написания грантовой заявки до заветной новости о победе, с первого мероприятия до последней встречи участников прошёл почти год.

В 2023 году проект был реализован в масштабах всего Санкт-Петербурга. Стартовала «Траектория» в июне — участники встретились на «Точке отсчёта», где презентовали проекты наставничества своих вузов и приняли участие в проблемной сессии, посвященной сложностям в реализации студенческих идей. Тезисы, сформулированные в итоге сессии, послужили основой для формирования образовательного трека последующих мероприятий.

Своей кульминации проект достиг в сентябре — на площадке базы отдыха «Пикник» состоялся трёхдневный слёт кураторов Санкт-Петербурга «Точка слёта». Участники посетили ряд экспертных встреч, посвященных развитию корпоративной культуры, мотивации команды, поиску партнёров, ораторскому искусству и целеполаганию, проявили смекалку в кейс-чемпионате и обменялись опытом и знаниями в проектной сессии. За «Точкой слёта» состоялась «Точка проектов», на которой команды делегаций разработали «идеальные» проекты наставничества и презентовали их экспертам и другим участникам мероприятия. На площадке собралось 120 человек: молодых и опытных активистов, экспертов и специалистов из 15 вузов города.

В ноябре участники проекта вновь встретились в «Зимней школе». Делегации вузов представили итоги своей деятельности за 2023 год: поделились успехами и неудачами, рассказали о нововведениях и приобретенном опыте. Участников ожидала открытая дискуссия, посвященная тенденциям в сфере студенческого наставничества, а также «курс молодого руководителя» — образовательный трек, направленный на развитие навыков управления командой и организации студенческих проектов.

Совсем недавно состоялась заключительная встреча, на которой были подведены итоги «Траектории адаптации» и официально закрыт сезон 2023. Мероприятия «Траектории» посетили делегации из 20 вузов города, а общее число участников достигло 300 человек. Стоит отметить, что впервые была создана площадка для обмена опытом и знаниями среди проектов наставничества в масштабах целого города, а в рамках мероприятий «Траектории адаптации» было разработано 17 новых программ.

Общественный институт «Адаптеры» принимал активное участие в проекте. Наша делегация посетила каждое из мероприятий «Траектории». Поздравляем команду организаторов с успешно проделанной работой и благодарим за вклад в развитие наставничества в Санкт-Петербурге! Желаем успехов и с нетерпением ждём возвращения проекта в 2024 году — с новыми идеями и в новых масштабах.

