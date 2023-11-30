Открыт прием заявок на обучение в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

До 15 января 2024 года принимаются документы для участия в конкурсном отборе на стипендиальную программу Правительства Китайской Народной Республики «Стипендия Правительства Китая» для обучения, стажировки и повышения квалификации в китайских университетах в 2024/2025 учебном году.

К участию в конкурсе допускаются российские граждане, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, являющиеся научными, научно-педагогическими работниками, а также работниками из числа административно-управленческого персонала российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

В рамках плана приема на 2024/2025 учебный год утверждено 76 квотных мест.

Заинтересованным лицам необходимо обратиться в Управление международного сотрудничества ГУУ по адресу электронной почты iyu_bogatyreva@guu.ru в срок до 08 декабря 2023 года.

Кандидаты на участие в конкурсном отборе должны представить два комплекта документов: в Минобрнауки России и Стипендиальный совет Китая соответственно.

Сбор документов для российской стороны осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение Центр развития образования и международной деятельности «Интеробразование» по адресу электронной почты: mobility@ined.ru.

Документы для китайской стороны загружаются кандидатами в информационную систему стипендий Правительства Китая по ссылке https://www.campuschina.org/ или https://www.studyinchina.edu.cn/.

Кроме того, кандидатам необходимо в установленные сроки направить заказным письмом согласие на обработку персональных данных в письменной форме на бумажном носителе, содержащее собственноручную подпись кандидата, в адрес ФГБУ «Интеробразование»: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1.

Подробная информация о требованиях, предъявляемым к кандидатам, правилах и сроках подачи документов, а также инструкция по работе в информационной системе стипендий Правительства Китая и форма медицинской справки размещены на сайте ФГБУ «Интеробразование» в разделе «Академическая мобильность» – «Программы».

Правовым основанием для реализации Программы является Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 года, в соответствии с которым граждане Российской Федерации, рекомендованные Минобрнауки России по итогам рассмотрения всех заявок, направленных в соответствии с установленными настоящим письмом порядком и сроками, могут получить китайскую правительственную стипендию.

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