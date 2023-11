Одиннадцать проектов МФТИ получат гранты РНФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов для малых отдельных научных групп.

По результатам экспертизы в рамках конкурса экспертным советом фонда поддержано одиннадцать проектов МФТИ с финансированием до 1,5 млн рублей. Финансирование выделяется на реализацию фундаментальных и поисковых научных исследований в 2024–2025 году.

Гранты РНФ получили следующие проекты:

«Магнитная анизотропия эффекта близости в ван-дер-ваальсовых гетероструктурах сверхпроводник/(анти)ферромагнетик» ( Александр Бобков , Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий/ ЦМН);

«Исследование уравнения неразрывности с негладкими коэффициентами» (научный руководитель Николай Гусев , кафедра высшей математики);

«Функциональные покрытия варьируемой морфологии на основе наночастиц максенов и дихалькогенидов переходных металлов» (научный руководитель Илья Завидовский , кафедра высшей математики);

«Оптогенетическое изменение лизосомного pH для мониторинга патогенеза возрастных заболеваний» (научный руководитель Николай Ильинский, лаборатория старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний/ ЛФИ);

«Правила ранней остановки методов первого порядка для оптимизационных задач с ограничениями при наличии помех» (научный руководитель Федор Стонякин , лаборатория математических методов оптимизации/ ФПМИ);

«Дешифирование и векторизация аэро- и космофотоснимков методами машинного обучения для обновления геопространственной информации» (научный руководитель Владимир Князь , кафедра управляющих и информационных систем/ ФПМИ);

«Разработка умных функциональных материалов на основе ионных полимеров для оптики и электроники с использованием аддитивных технологий» (научный руководитель Татьяна Стаценко , лаборатория технологий ионообменных мембран/ Институт электродвижения);

«Дробные раскраски гиперграфов» (научный руководитель Дмитрий Шабанов , лаборатория комбинаторных и геометрических структур/ ФПМИ);

«Излучение и распространение радиоволн в сильно замагниченных астрофизических течениях» (научный руководитель Василий Бескин , кафедра проблем физики и астрофизики/ ЛФИ);

«Особенности трехмерной динамики активных частиц с поступательной и вращательной инерцией» (научный руководитель Евгений Лисин , лаборатория физики активных сред и систем/ ЛФИ);

«Цифровая маргинализация в условиях социотехнической конвергенции» (научный руководитель Виталий Зотов, Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук.

Основные задачи конкурса РНФ — развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Всего РНФ поддержал 1392 проекта.

Поздравляем победителей!

