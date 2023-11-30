Одиннадцать проектов МФТИ получат гранты РНФ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов для малых отдельных научных групп.
По результатам экспертизы в рамках конкурса экспертным советом фонда поддержано одиннадцать проектов МФТИ с финансированием до 1,5 млн рублей. Финансирование выделяется на реализацию фундаментальных и поисковых научных исследований в 2024–2025 году.
Гранты РНФ получили следующие проекты:
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«Магнитная анизотропия эффекта близости в ван-дер-ваальсовых гетероструктурах сверхпроводник/(анти)ферромагнетик» (Александр Бобков, Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий/ ЦМН);
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«Исследование уравнения неразрывности с негладкими коэффициентами» (научный руководитель Николай Гусев, кафедра высшей математики);
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«Функциональные покрытия варьируемой морфологии на основе наночастиц максенов и дихалькогенидов переходных металлов» (научный руководитель Илья Завидовский, кафедра высшей математики);
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«Оптогенетическое изменение лизосомного pH для мониторинга патогенеза возрастных заболеваний» (научный руководитель Николай Ильинский, лаборатория старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний/ ЛФИ);
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«Правила ранней остановки методов первого порядка для оптимизационных задач с ограничениями при наличии помех» (научный руководитель Федор Стонякин, лаборатория математических методов оптимизации/ ФПМИ);
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«Дешифирование и векторизация аэро- и космофотоснимков методами машинного обучения для обновления геопространственной информации» (научный руководитель Владимир Князь, кафедра управляющих и информационных систем/ ФПМИ);
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«Разработка умных функциональных материалов на основе ионных полимеров для оптики и электроники с использованием аддитивных технологий» (научный руководитель Татьяна Стаценко, лаборатория технологий ионообменных мембран/ Институт электродвижения);
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«Дробные раскраски гиперграфов» (научный руководитель Дмитрий Шабанов, лаборатория комбинаторных и геометрических структур/ ФПМИ);
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«Излучение и распространение радиоволн в сильно замагниченных астрофизических течениях» (научный руководитель Василий Бескин, кафедра проблем физики и астрофизики/ ЛФИ);
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«Особенности трехмерной динамики активных частиц с поступательной и вращательной инерцией» (научный руководитель Евгений Лисин, лаборатория физики активных сред и систем/ ЛФИ);
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«Цифровая маргинализация в условиях социотехнической конвергенции» (научный руководитель Виталий Зотов, Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук.
Основные задачи конкурса РНФ — развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Всего РНФ поддержал 1392 проекта.
Поздравляем победителей!
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