Обучающиеся СПбГАСУ – лауреаты конкурса «Студент года 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Ирина Нурыева, Сабринахон Солехзода, Кирилл Баклан, Айгуль Ораздурдыева и Ирина Луговская

В общественном пространстве «Точка кипения – ПромТехДизайн» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 27 ноября наградили победителей и лауреатов конкурса в системе высшего образования «Студент года 2023». В число лучших вошли студенты СПбГАСУ.

Традиционно конкурс проводится под эгидой Комитета по науке и высшей школе и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по двенадцати номинациям. В этом году премия приурочена к Году педагога и наставника в России.

Почётными гостями мероприятия стали председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. Руководство нашего вуза представляли проректор по молодёжной политике Ирина Луговская и начальник управления молодёжной политики Ирина Нурыева.

Кирилл Баклан, студент второго курса магистратуры строительного факультета, удостоился звания лауреата в номинации «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов».

Кирилл руководил штабом студенческих отрядов СПбГАСУ в 2022–2023 гг. За это время он организовал множество мероприятий для студенческих отрядов своего университета, среди которых – выезд актива штаба студенческих отрядов в детский оздоровительный лагерь «Пионер», бал штаба студенческих отрядов СПбГАСУ, линейки открытия и закрытия сезона штаба студенческих отрядов СПбГАСУ. Принимал участие в организации городских мероприятий: турниров по волейболу и баскетболу среди студенческих отрядов Санкт-Петербурга, бала студенческих отрядов, выезда «Дыши студенческими отрядами!».

«Ещё на этапе подготовки документов для участия у меня появилось чувство волнения, которое продержалось до самого оглашения результатов. Незабываемым был и тот момент, когда мне сообщили, что я прошёл оборочный этап и меня номинировали на эту награду. И хотя я не смог получить первое место в своей номинации, я приобрёл незабываемый опыт и эмоции от осознания того, что стал одним из 36 лучших студентов этого года. Для меня огромная честь быть лауреатом конкурса “Студент года 2023” от СПбГАСУ. Я благодарен от всей души университету, своим коллегам, а также администрации университета, особенно управлению по молодёжной политике», – сказал Кирилл.

Лауреатом конкурса в номинации «Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества (толерантность)» стала Сабринахон Солехзода, студентка первого курса магистратуры строительного факультета. С 2021 г. по настоящее время Сабринахон – заместитель председателя Совета иностранных обучающихся СПбГАСУ. С 2021 г. по настоящее время руководит в нашем вузе Русским разговорным клубом. В 2022–2023 гг. стала главным организатором Молодёжного общества студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге. С 2023 г. – амбассадор (посол) СПбГАСУ.

Деятельность Сабринахон отмечена многими наградами, вот лишь некоторые из них: благодарность за организацию и участие Совета иностранных обучающихся СПбГАСУ в IV Международной исторической школе в Екатеринбурге; диплом первой степени II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Обучение и адаптация иностранных студентов в вузе: российский и зарубежный опыт»; диплом за помощь в организации Царскосельского марафона и др.

«Конкурс мотивировал к достижению новых целей, помог понять – мне есть, куда стремиться. У меня появились новые идеи, как и что делать в ближайшем будущем», –поделилась Сабринахон.

Айгуль Ораздурдыева, студентка первого курса магистратуры строительного факультета, стала лауреатом в номинации «Лучший организатор программ творчества и досуга». Айгуль – первый заместитель председателя Совета иностранных обучающихся в нашем вузе, руководитель проектов «Мини-тур» и «Помогаторы».

Среди достижений Айгуль – победа во внутривузовском конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; диплом и стипендия Правительства Санкт-Петербурга (2022–2023 гг.); благодарность Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга за успешное обучение в вузе Санкт-Петербурга и работу в приёмной комиссии; первое место за лучшую презентацию коллективного проекта на всероссийском круглом столе «Лучшие практики подготовительных факультетов России» и др.

«Я активно участвую во внеучебной деятельности университета, в частности, занимаюсь организацией программ творчества и досуга. Окончила университет с красным дипломом. Достижение на конкурсе послужит мне знаком признания и напоминанием о прекрасном времени, проведённом вместе с дорогими мне людьми, моими друзьями в университете и за его пределами», – сказала Айгуль.

Мы поздравляем лауреатов конкурса и желаем им новых побед!

