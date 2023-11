Новосибирская область — один из лидеров в России по строительству университетского кампуса мирового уровня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках III Конгресса молодых ученых в «Cирисе» представители органов государственной власти и региональные команды обсудили ключевые аспекты федерального проекта. Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России к 2030 году будет создана сеть из 25 современных университетских кампусов в рамках нацпроекта «Наука и университеты». многоуровневой инфраструктурой, разбиты на несколько проектно-строительных этапов — уникальный опыт для строительной отрасли России. Кампусы станут основой качественной образовательной среды, с оснащенным современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием, расширят возможности университетов и впоследствии будут привлекать студентов из других стран и регионов.

Отдельные региональные команды кампусов были отмечены специальными наградами по итогам работы 2023 года в рамках Конгресса молодых ученых. Новосибирская область наряду с Челябинской, Нижегородской, Ивановской областями и Пермским краем в лидерах по внедрению этого проекта. Наш регион получил награду за качественное решение и скорость выполнения управленческих задач.

— В рамках национального проекта «Наука и университеты» в регионе ведется строительство кампуса международного уровня Новосибирского госуниверситета. После его ввода увеличится число обучающихся студентов, ускорится процесс освоения новейших знаний, интеграции вуза в экономику, произойдет аккумуляция всех достижений образования для создания комфортных условий для проживания и обучения студентов, кампус создаст в Академгородке особую экосистему, своего рода «город в городе». «Проект строительства кампуса мирового уровня реализуется по плану, а по второй очереди мы даже идем с опережением. В этом большая заслуга всей региональной команды, в которую входят и представители регионального Правительства, заказчика, и строителей, и университета. На проходящем в «Сириусе» III Конгрессе молодых ученых команда кампуса Новосибирской области была отмечена специальной наградой Минобрнауки РФ по итогам работы 2023 года — за качественное решение и скорость выполнения управленческих задач. Действительно, колоссальные ресурсы направлены регионом на координацию и воплощение проекта кампуса. Для нас это большая честь и стимул для новых достижений, — отметила вице-губернатор НСО Ирина Мануйлова.

На данный момент на объектах первой очереди кампуса НГУ (новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, два новых корпуса студенческих общежитий на 690 мест) завершены работы по устройству теплового контура, подано тепло. Благодаря теплоснабжению продолжаются работы по внутренней отделке помещений в зимний период. На объектах второй очереди выполняются работы по устройству конструкций подземного и первого этажей Научно-исследовательского центра, а также ведется устройство конструкций второго этажа здания Учебно-научного центра института медицины и психологии, устройство фасадов и остекление.

— Научно-исследовательский корпус и Учебно-научный центр Института медицины и психологии мы предполагаем объединить в единый научный парк. Сейчас мы работаем над функциональным наполнением новых корпусов. Здесь не только будут располагаться научно-исследовательские лаборатории, но также будут созданы условия для проектной работы студентов. Появление новых объектов, оснащенным современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием, расширит возможности университета. Так, во всех новых корпусах будут обучаться до трех тысяч студентов, мы будем дальше развивать сетевые программы с российскими вузами, включая дополнительное образование. Уже через 3 года наши студенты смогут участвовать в передовых разработках по приоритетным направлениям: технологиям нефтегазового сектора, искусственному интеллекту, оптоэлектронике и фотонике, спутниковому приборостроению, новым материалам, химическим технологиям, био- и генетическим технологиям, — комментирует ректор НГУ Михаил Федорук.

Реализация проекта кампуса разбита на несколько этапов. Строительство первой очереди осуществляется за счет средств благотворителя, второй — в рамках национального проекта «Наука и университеты». Общая площадь создаваемых объектов на текущий момент составляет почти 80 тыс. кв.м. Строительство объектов первой очереди планируется завершить в первом полугодии 2024 года, второй очереди — в третьем квартале 2025 года.

