НГУ готов открыть филиал в Казахстане

Соседнее государство представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, Генеральный консул Республики Казахстан в городе Омске Керим Кожамбердиев, Почетный консул Республики Казахстан в городе Новосибирске Марат Калыкулов. Со стороны НГУ делегацию принимал ректор НГУ Михаил Федорук.

Сейчас Россия занимает первое место по числу казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, — их более 60 тысяч. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, важные преимущества России — это высокое качество образования, сильная научно-исследовательская база и отсутствие языкового барьера. Так, в Казахстане сейчас 3,5 тысяч школ, обучение в которых ведется на русском языке.

— Академгородок представляет собой пример синергии образования, науки и технологического предпринимательства, что создает особую атмосферу вовлеченности для студентов и дополнительные возможности. Уверен, что количество студентов из Казахстана будет только увеличиваться, как в России, так и в Новосибирске, особенно с учетом того, что одна из ключевых задач нашего государства — усиливать позиции в сфере точных наук, которые традиционно являются одной из сильных сторон НГУ, — отметил Даурен Абаев.

Ректор НГУ Михаил Федорук в приветственном слове подчеркнул, что НГУ и Казахстан связывает долгая история плодотворного сотрудничества.

— В этой стране достаточно сильная научная математическая школа, основателями которой являются выпускники Новосибирского университета, — добавил Михаил Федорук.

На текущий момент НГУ сотрудничает с 15 ведущими университетами Казахстана, 6 из них — по направлению IT-технологий. Сейчас в Новосибирском государственном университете обучается около 180 казахстанских студентов, преимущественно на факультете естественных наук, в Гуманитарном институте и Институте психологии и медицины.

— Мы привлекаем ребят с Казахстана в том числе и за счёт Всесибирской открытой олимпиады. Так, из общего числа финалистов 2022/23 1215 человек получили дипломы победителей и призеров, их них 22 школьника из Казахстана. Мы бы хотели, конечно, увеличить поток ребят из этой страны. Кроме того, мы готовы расширять сотрудничество с казахстанскими университетами по перспективным направлениям, а также рассматриваем возможность открытия филиала, причем не только НГУ, но и физико-математической школы, — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.

Создание филиала НГУ и физико-математической школы в Казахстане рассматривается как проект по тиражированию образовательной и научной модели, предполагающей формирование системы непрерывного обучения «школа – университет – наука/высокотехнологичный бизнес».

— Предлагаемая научно-образовательная экосистема интегрирована в национальный контекст Казахстана и нацелена на отбор талантливых школьников с целью углубленного изучения предметов естественно-научного направления и реализацию совместных наукоемких проектов и прорывных технологий мирового уровня, — отметил Михаил Федорук.

Несомненными преимуществами университета при создании филиала НГУ в Казахстане являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами Республики, мощная диаспора выпускников-казахстанцев Новосибирского государственного университета, готовая оказать поддержку в организации деятельности филиала.

— На текущий момент совместно с представителями Казахского национального университета имени аль-Фараби и ассоциацией выпускников НГУ в Казахстане проделана большая подготовительная работа: создана Рабочая группа из инициативных и заинтересованных людей во главе с ректором, академиком РАН Федоруком М.П., разработан и утвержден план мероприятий и необходимых действий Рабочей группы (Дорожная карта), проведен круглый стол с казахстанскими компаниями с целью выявления направлений и квалификаций специалистов, востребованных работодателями Республики Казахстан, проведено анкетирование школьников старших классов Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) для определения потребности в получении высшего образования естественно-научных направлений. В опросе приняло 1600+ учащихся старших классов НИШ, сформирован перечень естественно-научных и междисциплинарных направлений (профилей) подготовки высшего образования НГУ, которые могут быть интересны для казахстанских абитуриентов филиала НГУ, состоялись встречи с ректором Казахского национального университета имени аль Фараби Ж. К. Туймебаевым. Ректор НГУ М.П. Федорук принял участие в заседании Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, — рассказал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

— Мы заинтересованы в открытии филиалов ведущих российских вузов, прежде всего по ключевым для нас направлениям. Так, наряду с историческим филиалом МГУ, который существует уже много лет, мы за последнее время открыли филиалы МИФИ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Мы поддерживаем дальнейшее расширение списка наших партнеров, — добавил Даурен Абаев.

После официальной части состоялась встреча делегации соседнего государства с казахстанскими студентами, которые обучаются в НГУ.

В программу визита делегации Республики Казахстан в Новосибирск, помимо посещения учебных заведений, также вошли встречи с представителями региональных и муниципальных органов властей, ведущих промышленных предприятий и казахских национальных культурных автономий.

