Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на предновогоднюю выставку «В ожидании чуда»

30 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» откроется предновогодняя выставка «В ожидании чуда», которая разместится во дворце царя Алексея Михайловича. В экспозиции будут представлены предметы из собрания Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», объединяющие живопись и графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево, — всего более 100 экспонатов.

На выставке гости смогут близко рассмотреть переплеты кружева в работах вологодских мастериц. Они напоминают морозные узоры, которые вырастают в двухметровые снежинки. Символизируя зиму и холод, эти кружевные снежинки в то же время способны передать зрителю ощущение тепла.

Это же свойство объединяет другие предметы на выставке. Например, картины художников ХХ века представлены разными по стилю и технике, но их объединяет общая тема. Простые занятия — будь то поход за елкой, катание на коньках или прогулка в заснеженном саду — кажутся наполненными особым смыслом.

Экспозиция будет работать до 31 января 2024 года.

