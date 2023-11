Московский университет на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

С 28 ноября по 30 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» с участием президента Российской Федерации В.В. Путина, лидеров научно-образовательного сообщества прошел III Конгресс молодых ученых – одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. 30 ноября в важнейших мероприятиях Конгресса принял участие ректор Московского университета академик В.А. Садовничий.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий: «Конгресс молодых ученых – это огромная точка кипения мысли, платформа для «мозгового штурма» тех проблем, которые нужно решать для того, чтобы наша страна удерживала лидирующие позиции в науке и образовании, сохраняла авторитет и влияние в международном научном сообществе. Участники Конгресса – это тысячи молодых лидеров, сегодняшний и завтрашний день отечественной науки. Московский университет представлен на Конгрессе молодыми исследователями и преподавателями, участниками междисциплинарных научно-образовательных школ, сотрудниками ведущих лабораторий. Мы готовы поделиться своими уникальными компетенциями по объединению потенциалов различных факультетов, выстраивания эффективных научных команд, организации и проведения масштабных научно-популярных и просветительских проектов, а также строительства единственной в стране университетской научно-технологической долины».

Сегодня В.А. Садовничий принял участие в заседании Координационного комитета Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации – высшего органа управления развитием инициатив и проектов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №231 от 25.04.2022 г. «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». Виктор Антонович призвал к усилению международной научной инициативы и всестороннему развитию кооперации ученых, приведя в пример проводимые под эгидой Российского Союза ректоров международные форумы ректоров, которые позитивно влияют на развитие связей молодых ученых.

Также ректор встретился со студентами и молодыми учеными Московского университета – участниками КМУ. В формате научной гостиной – пространстве достижений науки и новейших технологий В.А. Садовничий рассказал о подготовке к 270-летию университета, его значении для страны. Говоря о начале своего научного пути, он поделился советами, как строить свою карьеру в науке, обсудил конкретные предложения ребят по повышению эффективности образовательной и научной работы.

В рамках пленарного заседания «Наука: пространство возможностей» под председательством вице-премьера Д.Н. Чернышенко академик В.А. Садовничий и выпускник химфака МГУ, генеральный директор научно-исследовательского центра по разработке и тестированию продуктов из полимеров ООО «Сибур ПолиЛаб» Константин Вернигоров поделились своими идеями о том, как повысить эффективность научных исследований и сделать науку двигателем прогресса страны. При этом В.А. Садовничий обратил особое внимание на безусловный приоритет фундаментальности образования и науки, без которых невозможно ни серьезное расширение представлений человека о мире вокруг него, ни прорывные результаты трансфера знаний в технологии.

В «Сириусе» работает команда представителей ведущих научно-образовательных школ МГУ имени М.В. Ломоносова. Это студенты и аспиранты, молодые и опытные ученые, руководители научных коллективов и коллабораций, представители самых передовых направлений науки.

В программе конгресса состоялись несколько десятков мероприятий с участием представителей Московского университета в качестве модераторов, спикеров, участников. Их тематика охватывает как общие перспективы развития науки и образования в России, так и узкие вопросы научного поиска в отдельных отраслях знания. Представители Московского университета выступили с лекциями, мастер-классами, приняли участие в пленарных заседаниях, дискуссиях, хакатонах, переговорах с партнерами и подписали несколько соглашений о партнерстве. В рамках выставочной программы инженеры МГУ представили свои инновационные разработки. Одним из топ-экспонатов стала модель второго поколения робособаки, создателями которой стали инженеры НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова.

С 25 ноября по 1 декабря в рамках Конгресса молодых ученых в «Сириусе» прошли мероприятия Выездной школы научных лидеров Москвы, в которой приняли участие 50 молодых ученых с выдающимися научными результатами.

28 ноября модератором сессии «Какова химия, такова и жизнь»: микро- и малотоннажная химия на службе человека» стал вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков. Руководитель научной группы «Инвазивных нейроинтерфейсов» Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков выступил в рамках обсуждения темы «Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев». В сессии «Наука в кино: как работает режиссер, что думает ученый, что видит зритель?» приняли участие аспирантка научно-исследовательской лаборатории «Дозиметрии и радиоактивности окружающей среды» кафедры радиохимии химфака МГУ Анастасия Кузенкова и аспирантка факультета почвоведения, основатель и директор ООО «Арукей» Анастасия Рычагова. Сессия «Не мемом едины: как социальные сети могут развивать науку?» Конгресса прошла с участием доцента кафедры социальной психологии, заместителя декана факультета психологии по внеучебной деятельности МГУ Александра Рикеля.

29 ноября во встрече молодых ученых России с главой государства принял участие Александр Семёнов, морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ. Одним из спикером сессии «Наука в праве» выступил доцент кафедры правовой информатики юридического факультета МГУ, директор научно-образовательного центра «Цифровая образовательная среда» Максим Воронин.

Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ академик РАО Александр Веракса провел сессию «Детство в фокусе междисциплинарных исследований: современные мифы и научные данные». В сессии «Гуманитарные науки: осмысление современных проблем и процессов» приняли участие руководитель Центра инновационного проектирования факультета госуправления, председатель Совета молодых ученых МГУ Александр Воронов и доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ Антонина Селезнева.

30 ноября декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко стал модератором сессии «Наука и искусство: связь времен, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров». И.о. декана факультета факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева академик РАН Юлия Горбунова стала экспертом в рамках сессии «Инклюзивное общество: как наука убирает барьеры?».

Среди сквозных тем Конгресса молодых ученых – этика в научных исследованиях, искусственный интеллект, стратегии взаимодействия науки и общества, задействование ресурса науки для развития компаний и регионов, возможности и механизмы расширения международной кооперации российских ученых с зарубежными партнерами.

В мероприятиях и активностях на полях Конгресса принимают участие знаковые лица академического и университетского сообщества, звезды научно-просветительской деятельности, представители основных субъектов научно-образовательной политики – министерств, ведомств, фондов, университетов, научных центров, государственных корпораций и частного бизнеса, общественных объединений.

Организаторы III Конгресса молодых ученых – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

Подробнее об участии представителей МГУ в Конгрессе молодых ученых на каналах https://t.me/naukamsu и https://vk.com/msu_official. Полная информация о Конгрессе молодых ученых на сайте конгресс.наука.рф.

