Москвичей старшего поколения приглашают принять участие в конкурсе «Нарисуй свою зиму»

В центрах московского долголетия проходит конкурс «Нарисуй свою зиму» среди горожан старшего поколения. Он организован в рамках арт-выставки художницы Лилии Славинской.

Присоединиться к конкурсу можно в любом из центров Юго-Западного административного округа. Финал состоится 7 декабря в центре московского долголетия «Академический». В этот же день пройдет встреча с Лилией Славинской, на которой она расскажет о своем жизненном пути, о том, как стала заниматься живописью и покорила Арктику, Антарктику, Гималаи, посетила страны Средней Азии, Европы и Африки. Гости смогут задать художнице интересующие их вопросы и получить полезные советы.

Работы Лилии Славинской представлены в центрах «Южное Бутово», «Гагаринский» и «Академический». Увидеть их можно до 20 декабря.

Художественные клубы центров московского долголетия

Сегодня в столице открыто 106 центров московского долголетия, в каждом из которых есть творческие мастерские с мольбертами, холстами и красками.

«Посетители центров московского долголетия по-настоящему творческие люди. Многие из них являются профессиональными художниками и передают свой огромный опыт и навыки тем, кто всегда хотел научиться рисовать красивые пейзажи, портреты и натюрморты. В центрах действует около 100 различных художественных клубов, где можно научиться рисовать в разных техниках, в том числе и с нуля. Регулярно наши художники проводят выставки своих работ и делятся своими достижениями. Уверена, что данный конкурс позволит активистам проверить свои силы в художественном искусстве, а также получить важные комментарии и советы более опытных художников», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Художественные клубы центров московского долголетия могут посещать как те, кто уже умеет рисовать, так и горожане, которые только хотят освоить живопись. Лидеры многих клубов — профессионалы, которые после завершения трудовой деятельности не хотят останавливаться на достигнутом, готовы учиться новому и делиться своим опытом с другими.

Например, Алла Прохожева, лидер клуба «Основы рисунка» из центра московского долголетия «Выхино», регулярно проводит выставки своих работ. Ее картины украшают различные районные, окружные и городские мероприятия. За 12 лет она прошла путь от художника-любителя до настоящего профессионала.

Валентина Журина, лидер клуба «Палитра» из центра московского долголетия «Капотня», с выходом на пенсию воплотила в жизнь свою мечту — освоить изобразительное искусство. Дома у Валентины Васильевны всегда стоит новый холст или готовая картина. Она рисует пейзажи и натюрморты. В 2022 году Валентина Журина стала лидером клуба и начала обучать технике масляной живописи. Ее картины неоднократно занимали призовые места на районных и городских выставках.

«Теперь живопись — это моя жизнь. В своем творчестве я открыта и искренна. В моих картинах, как в дневнике, собраны эмоции, переживания и надежды», — отмечает Валентина Журина.

Борис Крупенченков из центра московского долголетия «Донской» занялся живописью на пенсии, до этого он никогда не рисовал. Оказалось, что у мужчины есть талант. Все, кто видят его картины, не могут поверить, что он занимается рисованием только четыре года. Сейчас Борис Крупенченков проводит мастер-классы и организует выставки своих работ не только в центре долголетия, но и на других площадках. Он открыл и возглавил свой клуб «Интерьерная живопись». «Научился сам — научи других. Именно с таким девизом я иду по жизни», — говорит Борис Крупенченков.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь мероприятий доступен на сайте. Подробности можно узнать по номеру единой справочной службы: +7 495 870-44-44 и в социальных сетях.

