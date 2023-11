Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Жаркие дебаты, интенсивные дипломатические переговоры, усердная работа над резолюциями по актуальным мировым проблемам и невероятно теплая, дружеская атмосфера. Так 23-24 ноября на базе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли прошла ежегодная Модель ООН Политеха.

Модель ООН — популярный формат студенческой конференции, в ходе которой участники становятся делегатами различных стран. В соответствии с регламентом и международными нормами они воспроизводят работу органов Организации Объединенных Наций. Задача участников — абстрагироваться от собственных взглядов и отстаивать позицию государства, которое они представляют. Результатом долгих дискуссий и переговоров становится совместно сформированная резолюция по решению одной из глобальных проблем человечества.

Модель ООН Политеха стала знаковым событием не только на уровне вуза, но и в жизни города. Очень радует, что интерес молодежи к решению глобальных вызовов и мировых проблем с каждым годом только растет. Мне посчастливилось, будучи еще школьником, в свое время принять участие в первой Санкт-Петербургской модели и Гаагской модели ООН. Игровой формат моделирования реальных процессов разработки и принятия управленческих решений на наднациональном уровне дает участникам колоссальные возможности для развития, бесценный опыт и яркие эмоции, остающиеся с ними навсегда. Так здорово было наблюдать эти два дня за бурными, но конструктивными дебатами. Уверен, что с такими активными и заряженными позитивной энергетикой ребятами у нас у всех есть большое будущее. Только вперед! — комментирует ответственный за организацию Модели ООН Политеха, заместитель директора ИПМЭиТ Максим Иванов.

В вузе активно развивается научно-образовательная деятельности по вопросам мировой политики и дипломатии. Так в прошлом году в мероприятиях Модели ООН участвовали более 70 делегатов.

В этом году Модель ООН Политеха состоялась в четвертый раз и объединила уже более 120 учащихся из 17 образовательных учреждений России, в том числе иностранных студентов из Конго, Камеруна, Индонезии, Мьянмы, Колумбии, Китая, Эквадора и других стран. Второй год подряд активное участие в мероприятии также принимают и учащиеся школ Санкт-Петербурга. Это ученики гимназии № 157 им. Е. Ольденбургской, являющейся родоначальником Санкт-Петербургской модели ООН, традиции которой продолжены уже в Политехе, а также гимназии № 209, школ № 169 и № 328.

Модель ООН Политеха — прекрасная возможность не только почувствовать себя дипломатом, развить свои навыки публичных выступлений и переговоров в формате работы Организации Объединенных Наций, но и завести много новых знакомств среди самой инициативной молодежи города. Приятно наблюдать за тем, как за эти два года выросло мероприятие. Такая активность и положительная обратная связь придают организаторам мотивации развивать Модель и дальше , — рассказал координатор Модели ООН Политеха Эльдар Асадуллаев.

Почетными гостями на торжественной церемонии открытия стали советник председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Вадим Синильников, заместитель директора гимназии № 157 им. Е. Ольденбургской Игорь Персианов, профессор кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития» СПбПУ Владислав Расковалов, а также начальник Управления молодежной политики СПбПУ Иван Хламов. Активную поддержку организации студенческого мероприятия оказал проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. А также Высшая школа международных образовательных программ СПбПУ, от лица которой на закрытии выступил помощник проректора по международной деятельности Павел Неделько.

В рамках Четвертой Модели ООН Политеха прошли заседания сразу четырех органов Организации Объединенных Наций: Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Второго комитета Генеральной Ассамблеи и ЮНЕСКО, а рабочими языками стали русский и английский. В течение двух дней обсуждались вопросы освоения космического пространства, обеспечения безопасного развития искусственного интеллекта, борьбы с социальным неравенством и вовлечения молодежи в процессы сохранения мирового культурного наследия. Несмотря на возникающие разногласия, по результатам работы были приняты все четыре итоговые резолюции.

Неотъемлемой частью мероприятия стала масштабная культурно-образовательная программа. Приглашенные эксперты провели лекции и мастер-классы по тематике заседаний, а позже участники отправились на автобусную экскурсию по вечернему Петербургу и посетили Музей истории Политеха.

Модель ООН Политеха позволяет лучше разобраться в актуальных вопросах политики и международных отношений, что, на мой взгляд, в современном мире очень важно для любого человека. Очень здорово, что у студентов и школьников есть такая возможность испытать себя в роли делегатов, поучаствовать в дебатах и лучше понять текущую международную повестку , — поделилась впечатлениями от участия лучший делегат Генеральной Ассамблеи, студентка 2 курса СПбПУ Екатерина Есипова.

По итогам мероприятия организаторы получили множество положительных отзывов, что говорит лишь об одном — Модель ООН Политехнического университета будет развиваться.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI