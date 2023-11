Минэкономразвития России проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления единой субсидии на реализацию туристических проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 30 ноября 2023 года Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления единой субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 2024 год.

Начало приема заявок: 30 ноября 2023 г., окончание приема заявок – 14 декабря 2023 г.

Цель конкурса: Предоставление и распределение субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателя «Число туристских поездок», которые будут определены субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений:

государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) (далее – юридические лица) и индивидуальных предпринимателей направленных на развитие туристской инфраструктуры;

поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации;

реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.

Заявку на отбор можно отправить по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент развития туризма, начальник отдела обеспечения развития туризма в регионах Департамента Шабаков Алексей Анатольевич.

Адрес электронной почты: mineconom@economy.gov.ru.

Контактные телефоны: Павлова Вероника Игоревна +7 495 870-29-21 доб. 13678, Катыкина Кристина Александровна +7 495 870-29-21 доб. 15411.

Перечень документов для участия в Конкурсном отборе:

1. Заявка на участие в отборе субъекта Российской Федерации для предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения значения показателя «Число туристских поездок» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

